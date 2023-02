Conduttrice terza serata Sanremo 2023: chi affianca Amadeus oggi giovedì 9 febbraio

Dopo l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che ha fatto il suo debutto in televisione e ha ‘aperto’ il Festival di Sanremo con Gianni Morandi e Amadeus, e dopo aver visto su quel palco la giornalista Francesca Fagnani, che presto tornerà in prima serata su Rai 2 con il suo Belve, oggi chi sarà la conduttrice? Chi affiancherà i due conduttori nella terza serata del Festival, quella in cui si dovranno esibire tutti i cantanti in gara, che sono ben 28? Ecco tutte le anticipazioni di giovedì 9 febbraio, tra ospiti e conduttori.

Paola Egonu stasera a Sanremo 2023

Era stata già annunciata, quindi per molti non è certo una sorpresa: sul palco dell’Ariston questa sera, per la terza serata, arriverà come co-conduttrice Paola Egonu, la campionessa del volley italiano che affiancherà Gianni Morandi e Amadeus. La sportiva, classe 1998, è attesissima: la sua presenza è fondamentale, lei che con determinazione è riuscita a collezionare un successo dopo l’altro

Il monologo della terza serata

Dopo il monologo di Chiara Ferragni, che ha deciso di scrivere una lettera a se stessa, alla bambina che è stata e alla donna che è diventata. E dopo il discorso di Francesca Fagnani, che ha deciso di puntare i riflettori sulla scuola e sul carcere minorile di Nisida, stasera toccherà alla pallavolista Paola Egonu salire sul palco e raccontarsi. Ancora top secret il fulcro del suo monologo, ma c’è chi come Salvini, che ha detto a più riprese di non guardare il Festival, spera non faccia un discorso sul razzismo. Insomma, staremo a vedere. D’altra parte, colpi di scena e polemiche non mancano mai quando si parla di Sanremo!

Ospiti e scaletta Sanremo giovedì 9 febbraio

La scaletta ufficiale, quella con l’ordine di uscita, ancora non è stata resa nota (bisognerà aspettare la conferenza stampa delle 12, quasi sicuramente), ma sappiamo con certezza che questa sera, nel corso del terzo appuntamento, saliranno sul palco tutti gli artisti in gara, che sono 28. Ecco, intanto, chi sono (in ordine alfabetico):

Anna Oxa con Sali (canto dell’anima)

Ariete con Mare di guai

Articolo 31 con Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino con Splash

Colla Zio con Non mi va

Coma Cose con L’addio

Elodie con Due

Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato

Gianmaria con Mostro

Giorgia con Parole dette male

I Cugini di Campagna con Lettera 22

Lazza con Cenere

LDA con Se poi domani

Leo Gassmann con Terzo cuore

Levante con Vivo

Madame con Il bene nel male

Mara Sattei con Duemilaminuti

Marco Mengoni con Due vite

Modà con Lasciami

Mr Rain con Supereroi

Olly con Polvere

Paola e Chiara con Furore

Rosa Chemical con Made in Italy

Sethu con Cause perse

Shari con Egoista

Tananai con Tango

Ultimo con Alba

Will con Stupido.

Ci saranno tantissimi ospiti sul palco dell’Ariston, a partire dai Maneskin, che ritorneranno lì dove tutto un po’ e iniziato. All’Ariston, poi, arriveranno Peppino Di Capri e Sangiovanni: quest’ultimo canterà con Morandi un successo senza tempo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Sul palco del Suzuki stage, in piazza Colombo, ci sarà Annalisa, mentre sul palco sul mare della Costa Smeralda l’attesa è per Gué.