Paola Egonu a Sanremo 2023: chi è, età, carriera, altezza, origini, fidanzato, foto e Instagram

Dal campo di pallavolo al palco dell’Ariston. Paola Egonu, orgoglio italiano, nota pallavolista, sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, quello che vede alla conduzione per la quarta volta consecutiva Amadeus. La sportiva sarà al suo fianco nella terza serata, quella di giovedì 9 febbraio: presenterà gli artisti in gara, si farà conoscere ancora meglio.

Dagli esordi al debutto di Paola Egonu

Paola Egonu (alta 193 cm) è nata a Cittadella il 18 dicembre del 1998 ed è una famosa pallavolista italiana, opposto del VafofBank. E’ nata da genitori di nazionalità nigeriana e il padre Ambrose prima di emigrare in Italia lavorava come camionista a Lagos, mentre la madre Eunice era infermiera a Benin City. Paola Egonu, che ha due fratelli (Angela e Andrea), ha iniziato a muovere i primi passi nella realtà pallavolistica locale di Cittadella, poi si è fatta subito notare e nel 2015 ha fatto parte della Nazionale Under 18.

I suoi successi

Nel 2021, tra l’altro, è stata scelta come portabandiera della bandiera olimpica per la cerimonia di apertura dei Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo e sempre nel 2021 ha ottenuto la medaglia d’oro al campionato europeo, risultando la miglior giocatrice. Nel 2022, invece, ha vinto la medaglia d’oro alla Volleyball Nations League ed è stata riconosciuta sia come miglior opposto che come MVP, seguita dal bronzo al campionato mondiale.

Paola Egonu lascia la nazionale: ‘È la mia ultima partita’. Cosa è successo alla pallavolista

Coming out, chi è il fidanzato

Ma veniamo alla vita privata. La pallavolista nel novembre 2018, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha fatto coming out e ha raccontato di essere fidanzata con una ragazza che l’ha consolata dopo la sconfitta al campionato mondiale. Si tratta della pallavolista Katarzyna Skorupa. Successivamente ha annunciato di essersi legata al pallavolista polacco Michael Flip, dichiarando: “A me piacciono le persone, il genere conta poco. Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza. Sono innamorata”.

Paola Egonu punta tutto su Instagram

Molto seguita su Instagram, la pallavolista Paola Egonu con l’account @paolaegonu vanta oltre 400 mila followers.