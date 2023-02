Chi vota stasera a Sanremo 2023? Come funziona il televoto e da chi è composta la giuria demoscopica

Dopo due giorni dall’inizio del Festival di Sanremo si inizia a delineare una classifica dei 28 artisti in gara. Se per i primi due giorni le votazioni sono state affidate esclusivamente alla giuria della sala stampa, giornalisti della carta stampata, radio e web, da stasera entra in gioco la giuria demoscopica e il televoto. Anche gli italiani potranno contribuire a sostenere il cantante che ritengono più meritevole di ottenere la vittima della kermesse musicale.

Chi vota questa sera

La giuria demoscopica, composta da 300 appassionati di musica selezionati per l’evento, grazie a una app potrà votare da remoto in questa terza giornata dello show e anche i telespettatori avranno la possibilità di televotare l’artista preferito. Nel primo caso la votazione avrà un peso del 50 per cento e uguale peso viene attribuito al televoto. La media delle percentuali che si otterranno alla fine di questa terza serata, alla luce della classifica stilata al termine delle prime due serate, darà vita una classifica generale.

Chi vota nella quarta serata del Festival

Nel quarto appuntamento, quello dedicato ai duetti e alle cover, ogni cantante in gara proporrà una canzone pubblicata tra il 1960 e il 2009 e a seguire ci sarà ancora una volta la votazione che in questa occasione sarà mista. Tutte e tre le giurie avranno, infatti, diritto al voto. L’incidenza del televoto è pari al 34 per cento, quello della giuria della sala stampa è del 33 per cento, quello della giuria demoscopica è del 33 per cento. Anche queste esibizioni contribuiranno a delineare la classifica generale.

Come si vota nella serata finale della kermesse canora

Nella giornata conclusiva, la quinta, invece, sarà solo il pubblico a poter votare i 28 artisti in gara. In base a una media con le votazioni precedenti verranno però tenute in considerazione solo le cinque canzoni più votate. I cinque artisti selezionati dovranno riproporle sul palco e a seguire tutte e tre le giurie saranno nuovamente chiamate a votare: il televoto con un peso del 34 per cento, la giuria demoscopica con il 33 per cento e la giuria della sala stampa con il 33 per cento. Quest’ultima votazione decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2023.