A che ora inizia e a che ora finisce la terza serata di Sanremo 2023? Orari di giovedì 9 febbraio

Manca poco al nuovo, imperdibile appuntamento con la kermesse musicale più amata di sempre! Arrivato alla sua 73esima edizione, anche questa sera Sanremo è pronto a regalare ai suoi affezionati telespettatori tante emozioni a ritmo di musica. Dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, alla co-conduzione insieme ad Amadeus e Morandi, questa sera troveremo la pallavolista Paola Egonu. Ma qual è l’orario e quando inizieranno a cantare gli artisti in gara?

Monologo Paola Egonu stasera a Sanremo 2023: lei è la conduttrice della terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo 2023

L’appuntamento con la terza serata del Festival – che si concluderà il prossimo 11 febbraio, con cinque serate complessive – è previsto per questa sera, giovedì 9 febbraio alle 20.40 su Rai 1 e in streaming su Rai play. Nel corso di questo terzo, imperdibile appuntamento si esibiranno tutti i 28 big im gara, sfoderando le loro migliori armi e sperando così di arrivare in finale. Ricordiamo che nelle precedente serate gli artisti si sono esibiti ‘a scaglioni’, ovvero 14 nella prima serata ed i restanti 14 nella seconda. Questa sera invece avremo modo di riascoltare tutti i loro inediti.

Le votazioni

Se nella prima e nella seconda serata ha votato la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Discorso diverso invece va fatto per la terza serata. Infatti, questa sera a votare da un lato sarà il pubblico mediante il televoto – che ha un peso del 50% sul risultato complessivo – e, dall’altro, la giuria demoscopica. Ricordiamo che quest’ultima è formata da 300 appassionati di musica che sono stati selezionati per l’evento e che voteranno mediante un’apposita applicazione. Le giurie che compongono la kermesse musicale sono tre: demoscopica, giornalisti e pubblico. Anche questa sera, certamente, le emozioni e i colpi di scena non mancheranno e non è da escludere la kermesse possa finire anche molto tardi questa sera, presumibilmente intorno alle due se non oltre.

Sanremo terza serata, l’orario delle esibizioni

20.43 Sigla iniziale e apertura con Amadeus e Morandi

20.47 Riassunto dei 28 artisti in gara e codici a loro assegnati + Via al televoto

20.50 Primo cantante in gara: Paola & Chiara

20.56 Secondo cantante in gara: Mara Sattei

21.02 Terzo cantante in gara: Rosa Chemical

21.08 Quarto cantante in gara: Gianluca Grignani

Pubblicità

21.20 Arrivo dalle scale di Paola Egonu

21.23 Quinto cantante in gara: Levante

21.29 Sesto cantante in gara: Tananai

21.35 Settimo cantante in gara: Lazza

21.41 Ottavo cantante in gara: LDA

21.47 Nono cantante in gara: Madame

Pubblicità

21.59 Arrivano i Maneskin con un medley di canzoni: I wanna be your slave / Zitti e buoni/ The loneliest/Gossip

22.14 Collegamento con Radio2

22.16 Decimo cantante in gara: Ultimo

22.22 Gianni Morandi con Sangiovanni in “Fatti rimandare dalla mamma” con ballerini

Pubblicità

22.36 Annalisa dal Suzuki Stage

22.42 Undicesimo cantante in gara: Elodie

Pubblicità

22.56 Dodicesimo cantante in gara: Mr. Rain

23.02 Tredicesimo cantante in gara: Giorgia

Telepromozione

23.09 Recall codici televoto

23.11 Paola Egonu scende dalle scale

23.12 Gianni Morandi canta, poi balla con Paola Enogu

23.17 Quattordicesimo cantante in gara: Colla Zio

23.23 Quindicesimo cantante in gara: Marco Mengoni

23.29 Collegamento con la Nave da Crociera

23.33 Gué Pequeno dalla Nave da Crociera

23.39 Sedicesimo cantante in gara: Colapesce Dimartino

23.45 Monologo Paola Egonu

Pubblicità

23.58 Diciassettesimo cantante in gara: Coma_Cose

00.05 Diciottesimo cantante in gara: Leo Gassmann

00.11 Diciannovesimo cantante in gara: I Cugini di Campagna

00.17 Ventesimo cantante in gara: Olly

Pubblicità

00.29 Ventunesimo cantante in gara: Anna Oxa

00.35 Ventiduesimo cantante in gara: Articolo 31

00.41 Massimo Ranieri con Rocio Munoz Morales

Pubblicità

00.57 Ventitreesimo cantante in gara: Ariete

1.03 Ventiquattresimo cantante in gara: Sethu

1.09 Alessandro Siani: battute e monologo

1.19 Paola Egonu

1.22 Venticinquesimo cantante in gara: Shari

1.28 Ventiseiesimo cantante in gara: gIANMARIA

1.34 Ventisettesimo cantante in gara: Modà

1.40 Ventottesimo cantante in gara: Will

1.46 Stop al televoto

Pubblicità

1.53 Classifica generale con Top 5

1.57 Collegamento con Fiorello e saluti

2.00 Fine puntata