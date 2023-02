Monologo Paola Egonu stasera a Sanremo 2023: lei è la conduttrice della terza serata

Ci siamo, la terza serata di Sanremo 2023 sta per cominciare! Anche questa sera saranno moltissimi gli ospiti che si avvicenderanno sul palco pronti a rendere la kermesse un momento davvero unico e senza pari. Dopo l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni e la giornalista Francesca Fagnani che, rispettivamente, hanno co-condotto la prima e la seconda serata del Festival adesso è la volta della pallavolista Paola Egonu. Come da tradizione, anche quest’ultima porterà sul palco un momento di racconto e riflessione. A questo punto, la domanda sorge spontanea: su cosa verterà il monologo della pallavolista e co-conduttrice Paola Egonu?

Il monologo di Paola Egonu e l’attacco di Salvini

I temi sui quali vertono i monologhi delle co-conduttrici restano top secret. È tuttavia possibile ritenere che la campionessa di pallavolo possa incentrare il momento di riflessione che la vede protagonista su temi razziali. Com’è noto, infatti, e purtroppo, la Egonu diverse volte è finita al centro dell’odio degli haters per via del colore della sua pelle. Sulla possibilità che questa sera la donna possa affrontare delle tematiche razziali l’attacco del leader della Lega Matteo Salvini non si è fatto attendere: ‘Paola Egonu è una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. È un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti’. Queste le parole di Salvini su Rtl 102.5 che ha poi aggiunto: ‘Mi auguro che gli italiani, che hanno già molti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno’.

La replica della Jebreal

A prendere le difese della Egonu ci ha pensato la giornalista Rula Jebreal che su Twitter ha detto: ‘Spero Egonu non faccia un monologo sul razzismo perché in Italia non c’è. Parole di un famigerato razzista che ha reso l’Italia un paese razzista…Leader di un partito che ha candidato Traini, il nazista che sparò a sei persone di colore, lo stesso colore di pelle di Egonu’, queste le taglienti e dure parole della giornalista palestinese sui social.