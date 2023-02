Monologo Chiara Ferragni a Sanremo 2023: una lettera a se stessa, di cosa parlerà stasera

Ci siamo, la 73esima edizione del Festival di Sanremo sta per cominciare! Manca davvero poco alla kermesse canora che andrà in onda su Rai 1 a partire da questa sera, martedì 7 febbraio e fino all’11. Cinque giorni davvero ricchi di musica ed emozioni, dove le sorprese non mancheranno! Anche se molto è stato già svelato, cresce la curiosità per il monologo di Chiara Ferragni. Ricordiamo che per questa 73esima edizione la donna co- condurrà il Festival assieme ad Amadeus sia nella prima che nell’ultima puntata e, come di consueto, porterà il proprio contributo sul palco.

I rumurs sul monologo di Chiara Ferragni a Sanremo

Sebbene l’argomento sia top secret, le indiscrezioni sui i temi che la nota influencer deciderà di affrontare sull’ambito palcoscenico non mancano. In particolare, va detto che la Ferragni terrà un monologo tutto suo che, stando a coloro che hanno assistito alle blindatissime prove, assumerà la forma di una ‘lettera a se stessa’ in cui la 35enne milanese racconterà la propria storia, invitando al coraggio – tutto femminile – di affrontare le sfide e di inseguire i propri sogni. L’intervento durerà una decina di minuti e c’è davvero molto curiosità da parte dei fan ma non solo che la vedranno in una veste inconsueta e diversa dal solito.

Le parole di Amadeus e Morandi

‘La sua presenza è motivo di grande curiosità per molti, di felicità per noi: è una ragazza solare, sarà una bella sorpresa’ ha detto il conduttore e direttore artistico Amadeus ai micrifoni di Rtl 102.5. Apprezzamenti arrivano anche dal suo compagno di avventure Gianni Morandi: ‘Vedendola di persona, in azione, si capisce perché abbia un seguito cos forte, farà una bella cosa’. Insomma, la curiosità è davvero alle stelle e ben presto sarà svelata.