Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2023? Cachet per tutte le serate

Tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Da martedì 7 febbraio 2023 in prima serata e fino a sabato 11 febbraio torna in scena il Festival della Canzone Italiana alla cui conduzione, per il quarto anno di fila, ci sarà Amadeus. Insieme a lui troveremo tutta una serie di ospiti e co-conduttori e co-conduttrici tra cui anche Chiara Ferragni. Ma quanto guadagnerà Amadeus grazie al Festival? Ecco il cachet serata per serata.

Quanto guadagna Amadeus al Festival di Sanremo

E’ questa una delle domande più ricercate sul web. In questo articolo vi avevamo parlato di tutti i cachet percepiti dai protagonisti di questa 73esima edizione del Festival, cantanti compresi. Vediamo adesso nel dettaglio lo stipendio che sarà riconosciuto invece ad Amadeus: ebbene, per il conduttore è previsto un contratto a importo fisso da circa 70mila euro a serata. Il che significa che Sanremo 2023 porterà nelle tasche del conduttore una cifra vicina ai 350mila euro. Si tratta del compenso più alto previsto per i conduttori considerando che Gianni Morandi, che sarà la sua spalla per tutto il Festival, arriverà a circa 300mila euro complessivi, ovvero 60mila euro per ogni sera (cinque in tutto) della kermesse.

Quanto guadagna Chiara Ferragni a Sanremo 2023? Il cachet

Che dire invece delle co-conduttrici di questo Festival? Per Chiara Francini, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Ferragni è previsto un compenso di 25mila euro a serata. Ai cantanti infine, 28 gli artisti in gara, dovrebbe essere riconosciuto il consueto indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo pari a 48 mila euro. Ricordiamo però che chi vince Sanremo non ottiene un premio in denaro. Chiaramente, allora, il ritorno economico per chi porterà a casa la vittoria si misurerà in termini sia di popolarità ma anche e soprattutto sotto il profilo delle vendite discografiche e delle future tournee. Oltre che chiaramente a tutto il merchandising correlato e al mercato in generale relativo al mondo della musica.

