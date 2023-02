Monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: ecco di cosa parlerà sul palco dell’Ariston

Manca davvero pochissimo alla 73esima edizione del Festival di Sanremo! La kermesse canora andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da domani, 7 febbraio, e fino al prossimo 11 febbraio, con cinque giornate ricche di musica e di emozioni. Anche se molto è stato già svelato, restano invece top secret gli interventi effettuati dagli ospiti. Molta l’attesa e la curiosità per l’intervento dell’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni, tanto da far scattare un vero e proprio toto monologo.

I rumors sul monologo della Ferragni a Sanremo 2023

Co-conduttrice della prima e dell’ultima serata, Chiara Ferragni sfoggerà per le occasioni abiti Dior e Schiapparelli ed ora scatta ‘la corsa’ per cercare di capire su cosa verterà il suo monologo. Infatti, analogamente alle sue altre compagne di viaggio – Chiara Francini, Paola Egonu e Francesca Fagnani – la Ferragni porterà sul palco dell’Ariston un momento di racconto e riflessione. Nonostante il contenuto del suo monologo sia segreto, i rumors a riguardo non mancano. Secondo alcune indiscrezioni la donna dovrebbe raccontare aspetti positivi e meno positivi della propria esperienza come influencer, come imprenditrice ed anche come mamma con un’ enorme esposizione ai social. Diversificati e numerosi i temi da lei affrontati, che vanno dal rapporto con hater e leoni da tastiera fino all’empowerment femminile, passando per il tema delle mamme lavoratrici del settore della moda, nonché ai vari risvolti di una copertura mediatica dell’esistenza per tanti aspetti senza precedenti.

Il cachet devoluto alle donne vittima di violenza

La Ferragni parteciperà alla prima e all’ultima serata della kermesse ed ha deciso di devolvere tutto il proprio cachet in favore di un’associazione per le donne vittime di violenza. A comunicarlo è stata lei stessa con un messaggio su Instagram, mezzo che la donna usa quotidianamente per parlare con i propri fan e sul quale condivide diversi momenti della propria quotidianità.