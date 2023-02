FantaSanremo 2023: quali sono i bonus e i malus, tutti i punteggi

Con l’avvio del Festival di Sanremo 2023 torna anche Fantasanremo, un gioco che dal 2020 appassiona e coinvolge milioni di italiani che consente a ciascun artista in gara di conquistare ‘bonus’ e ‘malus’ che consistono in una serie di azioni che si verificano durante la kermesse: esibizione, affermazioni, classifica, gaffe e tanto altro ancora. Vince chi ha totalizzato più punti. E fondamentale sarà la scelta della squadra con la quale si sceglie di concorrere.

In cosa consistono i bonus Fantasanremo

Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consistono i Bonus Fantasanremo. Il primo classificato nella serata conclusiva dà diritto a conquistare 100 punti, 70 il secondo classificato, 50 il terzo e così via. Avranno rilevanza anche le posizioni che conquisteranno gli artisti in gara nella seconda, terza e quarta serata della kermesse. Per cui il primo classificato darà 50 punti, il secondo 35, il terzo 25 e così via.

Cosa dà diritto ad acquisire punti

Anche i premi e i riconoscimenti consentiranno di acquisire punti. Con uno dei premi della Critica si ottengono 50 punti, con il premio Giuria di qualità 50 punti, la canzone più trasmessa in radio nella settimana del Festival da diritto a 25 punti. Poi ci sono anche i Bonus ad personam e i Bonus serali. In quest’ultimo caso il primo artista ad esibirsi darà diritto a 10 punti, l’artista presentato dal co condutture darà diritto a 5 punti, artista presentato da ospite internazionale dà diritto a 15 punti e così via. Ma ci sono anche altri Bonus: Crodino, se l’artista si esibisce in platea, Lavazza se l’artista lascia un caffè sospeso da Papalina, si esibisce dopo la mezzanotte o viene abbracciato dopo l’esibizione; Pandora per outfit luminoso, baci al pubblico; Philadelphia nel caso di outfit total white o nel caso di artista sdraiato a terra; TiketOne se l’artista annuncia la data del tour durante la settimana del Festival, se riceve la standing ovation del pubblico dell’Ariston o dell’orchestra. Ci sono anche i Bonus settimanali e quelli giornalieri oltre al Bonus solidale.