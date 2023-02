Stipendi Sanremo 2023: quanto guadagnano Amadeus, conduttrici, ospiti e cantanti in gara, tutti i cachet

Manca davvero poco alla 73esima edizione del Festival di Sanremo! In queste fervide giornate di preparativi, tutti gli occhi sono puntati sull’ambito palcoscenico e la curiosità da parte del pubblico è davvero elevata. L’organizzazione che c’è dietro la celebre manifestazione canora è senza dubbio ingente e in moltissimi si chiedono quali siano gli stipendi delle conduttrici, degli ospiti, dei cantanti in gara ed anche del direttore artistico e presentatore Amadeus che, anche quest’anno, è pronto a destreggiarsi tra una canzone e l’altra con la propria maestria e bravura.

Se per le precedenti edizioni la Rai aveva messo sul tavolo un budget anche di oltre 17 milioni, quest’anno – come per il precedente – c’è stato un piccolo ridimensionamento nonostante gli ottimi ricavi che per l’edizione “da record” del 2022 sono stati pari a 42milioni. Per Sanremo 2023 la Rai starebbe vendendo i pacchetti dei break pubblicitari da 15 secondi a partire da 715.000 euro e fino ad un massimo di 1.7 milioni. Ma quali sono invece i cachet previsti per il conduttore Amadeus, per le quattro co – conduttrici, per gli ospiti e per i cantanti in gara?

Il cachet di Amadeus (ma non solo)

Per per quel che riguarda Amadeus che anche quest’anno vestirà i panni di conduttore e direttore artistico, si parla di 7o.ooo euro a serata per un totale di 350.000 euro. Invece per Gianni Morandi che affiancherà Amadeus è previsto uno stipendio di 6o.000 euro a serata, per un totale di 300.000 euro. Invariato invece il compenso delle co- conduttrici per le quali è previsto un compenso pari a 25.000 euro. Ricordiamo che le co- conduttrici di questa 73esima edizione del Festival saranno Chiara Francini, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Ferragni. Quest’ultima ha già fatto sapere che tutto il proprio cachet sarà devoluto ad un’associazione che si occupa di violenza sulle donne. Veniamo infine ai 28 artisti in gara. Per loro dovrebbe essere riconosciuto il consueto indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo pari a 48 mila euro. Per il vincitore non è previsto un premio in denaro ma la popolarità per aver partecipato al Festival certamente sarà un aspetto da non sottovalutare, giocherà la sua parte per ritorni economici futuri.