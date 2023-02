Madonna a Sanremo 2023? Chi sono i superospiti del Festival

Ci siamo, il countdown in vista della 73esima edizione del Festival di Sanremo può dirsi davvero alle porte. La celebre e longeva manifestazione canora tutta italiana inizierà il prossimo 7 febbraio e terminerà l’11, con cinque giorni ricchi di musica ed emozioni, dove i 28 artisti in gara saranno pronti a dare il tutto per tutto pur di arrivare in finale! Oltre ai cantanti, saranno numerose le personalità che calcheranno l’ambito palcoscenico ed i rumors su chi vedremo al fianco di Amadeus non si placano. A tenere alta la curiosità dei telespettatori la presenza di un misterioso ospite internazionale. In particolare, si tratterebbe di una donna di origini italiane, indiscrezione quest’ultima recentemente trapelata da Fiorello durante il suo show mattutino Viva Rai 2. Di chi si tratterà?

Sanremo 2023 e il misterioso ospite internazionale

Nemmeno a dirlo è subito partita la ‘caccia’ al nome. Inizialmente si è pensato a Lady Gaga per poi passare ad Ariana Grande ed Alicia Keys ma nella testa del pubblico ma non solo suona forte un unico nome. Si tratta dell’icona del pop Madonna! Sarà lei ad esibirsi sul palco di Sanremo 2023? Indiscrezione lanciata peraltro, anche da Dagospia: ‘Giallo Sanremo – quale sarà la super ospite internazionale ma di origini italiane al Festival? Non è Lady Gaga. Scartate anche l’ipotesi di Ariana Grande, Alicia Keys. Non resta che la mitologica nonnetta del pop, Madonna’.

Questa l’indiscrezione lanciata da un giornalista di Dagospia che poi aggiunge: ‘Al cast di Sanremo manca solo un nome: quale sarà l’ospite donna, internazionale ma di origini italiane, di cui Fiorello ha recentemente fatto lo spoiler? Non sarà Lady Gaga. Scartate anche l’ipotesi Ariana Grande, Alicia Keys (la madre ha origini nel Sud Italia) e la cantautrice Laura Pergolizzi meglio conosciuta come LP. Più di un indizio porta alla mitologica nonnetta del pop, Madonna. Nei ristoranti di Sanremo è un pissi – pissi continuo. C’è chi dice che la Maison Valentino avrebbe già preparato gli abiti per lei’. Insomma, la curiosità e le aspettative sono davvero elevate, non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e goderci lo spettacolo.