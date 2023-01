Sanremo 2023, Fiorello svela: ‘Ci sarà un ospite internazionale’, ecco chi è

Lo showman e conduttore di Viva Rai 2, complice la sua amicizia con Amadeus, aveva annunciato ieri che nella puntata di oggi avrebbe fornito ai telespettatori la lista dei duetti e delle cover di Sanremo previsti per la serata del 10 febbraio prossimo. Lo scoop di Fiorello è saltato visto che già dalla giornata di ieri è stata resa nota la lista.

Spoilerati duetti e cover di Sanremo e Fiorello la fa diventare una gag

Ma lo showman non s’è perso d’animo e quello che per chiunque altro sarebbe stata una ‘sconfitta’ per Fiore è diventata motivo di dare vita a una gag. La puntata di oggi di Viva Rai 2 s’è aperta con Fiorello che vagava per via Asiago disperato con alcune immagini del video realizzato da Amadeus e Morandi che elencavano la lista dei duetti e delle cover. Una scena commentata da Fabrizio Biggio: “Sta distrutto, avevamo lo scoopone e ce l’hanno rovinato”.

Sull’accaduto interviene poi il conduttore di Viva Rai 2: “Ieri mi hanno chiamato. Mi dice Morandi, incalza Amadeus, ‘Fiore ti diamo tutti i nomi dei duetti’…e me li spoilerano tutti ieri pomeriggio. Oggi non vado in onda. Ora dico quello che avrebbe dovuto dire Amadeus domenica a Domenica In: ci sarà come ospite un’artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga”.

Chi sarà l’ospite internazionale

La domanda sorta intorno a quest’ultima dichiarazione è che possa trattarsi di Madonna che, tra le altre cose, ha appena annunciato un tour mondiale che partirà a luglio, con due tappe in Italia. Altri avevano fatto il nome di Carla Bruni, ma si tratta di una indiscrezione ‘vecchia’ visto che la modella è attesa sul palco dell’Ariston.

Intanto sono stati resi noti anche i nomi degli altri ospiti che prenderanno parte al festival della canzone italiana: i Pooh, insieme a Riccardo Fogli omaggeranno il leggendario batterista Stefano D’Orazio. Tornerà anche Al Bano e Massimo Ranieri, Mahmood e Blanco. E anche quest’anno bissano la loro partecipazione a Sanremo i Maneskin, mentre ospiti internazionali saranno i Black Eyed Peas.