Sanremo 2023, Amadeus svela la scenografia a Viva Rai2: ecco com’è

Manca meno di un mese al Festival di Sanremo e, progressivamente, tutti i dettagli inerenti all’amata manifestazione canora stanno venendo a galla. Non fa eccezione la scenografia del teatro Ariston che il presentatore Amadeus ha svelato ieri durante il programma di Fiorello Viva Rai2. Una spendente cupola quella immortalata dal direttore creativo per il pubblico a casa che rappresenta solamente un piccolo assaggio dello spettacolo che tra una manciata di settimana potremo finalmente assaporare. La suspense è davvero alle stelle, non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza ed attendere che lo show abbia inizio.

Svelata la scenografia di Sanremo 2023, le parole di Amadeus

‘Sono al teatro Ariston perché tra un po’ inizia un’altra giornata di prove. Stanno finendo di allestire il palcoscenico. Siamo a Sanremo. Volete vedere la scenografia in esclusiva per gli amici di Viva Rai 2? È una meravigliosa cupola illuminata’, queste le parole del celebre conduttore e direttore artistico del Festival che quest’anno è arrivato alla sua 73esima edizione. Alle sue parole hanno poi fatto seguito delle altrettanto eloquenti immagini, un assaggio di quello che vedremo a partire dal prossimo 7 febbraio per cinque giorni consecutivi, fino all’11, quando verrà decretato il vincitore dall’amata manifestazione.

Il progetto di Gaetano Castelli

La nuova scenografia dell’ambito palco dell’Ariston è stata disegnata da Gaetano Castelli e nel video di Amadeus è ben visibile una cupola molto illuminata sovrastare il palco e incorniciare la scala di ingresso in scena. Inoltre, subito sotto al palco c’è l’orchestra che da un lato vede la sezione ritmica e dall’altro quella dedicata a fiati e coro. Nel mezzo, infine, la scala che scende in platea. Insomma, un tripudio di luci e di emozioni quello che si appresteranno a regalarci i numerosi artisti pronti a calcare il palco più ambito di Italia! Le canzoni in gara sono 28 e i cantanti saranno pronti a dare il tutto per tutto per di arrivare in finale.