Giovanna Civitillo, chi è la moglie di Amadeus: età, carriera, oggi, Instagram, matrimonio, altezza, figlio

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In. Oggi si inizierà a parlare di Sanremo e per l’occasione sarà in studio, da Mara Venier, Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, che sarà alla conduzione per la terza volta sul palco dell’Ariston.

Giovanna Civitillo, chi è la moglie di Amadeus: età, carriera

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense il 9 settembre del 1977. Giovanna ha iniziato gli studi di danza classica e moderna a San Gennaro Vesuviano presso l’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza nel 1986. Si è diplomata nel 1994 con il ruolo di Teresina nel balletto ‘Napoli’. Giovanna ha partecipato a vari concorsi nazionale e internazionali di danza: come solista ha vinto il terzo premio al concorso di Genzano di Roma. Nel 1996 ha iniziato a lavorare in televisione, sia sui canali Rai sia Mediaset come ballerina in diversi programmi. Dal 2002 al 2006 ha affiancato Amadeus (poi suo futuro marito) come ballerina e valletta nel programma L’eredità. Dal 2018 Giovanna è ospite ricorrente del programma Detto Fatto in onda su Rai 2, e nel 2020 è stata scelta da La vita in diretta come inviata a Sanremo.

Giovanna Civitillo: la vita privata, Amadeus e figlio

Giovanna Civitillo nel 2003 ha iniziato una relazione con il conduttore Amadeus. I due si sono sposati il 12 luglio del 2009 e 10 anni dopo si sono promessi amore eterno in chiesa. La coppia ha un figlio, Josè Alberto, nato il 18 gennaio del 2009.

Giovanna Civitillo: Instagram

Giovanna e Amadeus hanno un solo profilo su Instagram che è seguitissimo.