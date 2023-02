Amadeus, chi è il figlio Josè: età, nome, Inter, la mamma Giovanna Civitillo

Amadeus non si smentisce mai, e anche quest’anno sarà il padrone di casa, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023. Ha già pianificato e preparato tutto nel dettaglio, perché anche questa edizione del Festival sia un successo e possa rimanere nella storia, come del resto quasi sempre accade. Tra spettacolo, polemiche, critiche e gossip, il Festival di Sanremo è certamente uno degli eventi più attesi dell’inverno italiano. Saranno tanti ed eclettici gli ospiti che si alterneranno in questa rinnovata edizione. Ma tra i vari trend di ricerca sul web, c’è anche quello in merito al figlio di Amadeus, José. In molti, infatti, si chiedono chi sia proprio in queste ore. Ecco cosa sappiamo di lui, continuate a leggere!

Chi è il secondo figlio di Amadeus

Il secondo figlio di Amadeus, Josè Alberto Sebastiani, è nato dalla relazione del conduttore con Giovanna Civitillo. Come anticipato, però, il ragazzo non è l’unico figlio del conduttore del Festival, perché ha anche una sorella maggiore, nata prima di lui dal precedente matrimonio del direttore artistico.Il ragazzo, Josè Alberto Sebastiani è nato il 18 gennaio del 2009 e oggi ha 13 anni. Il ragazzo è venuto alla luce dalla relazione con la Civitillo. Il suo non è un nome convenzionale, e pare sia stato ispirato dal Josè Mourinho. Del resto, padre e figlio condividono questa grande passione che è il calcio, poiché entrambi grandi tifosi della squadra Inter.

La sorella di José, Alice

Come anticiapato, José non è l’unico figlio di Amadeus, perché ha anche una sorella, più grande. La ragazza si chiama Alice, e oggi ha 25 anni di età, ed è nata dal matrimonio fra Amadeus e Marisa Di Martino, di fatto la sua prima moglie. Alice ha studiato Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano, laureandosi a piani voti, e con lode. La moda è diventata poi, oltre che una passione, anche un lavoro. Lei, poi, è molto seguita sui social. Giovanissima, è già una cosmopolita che ha girato il mondo, vivendo in diversi posti, tra cui Londra e La Caruno, in Spagna.

La malattia durante il lockdown

José purtroppo ha vissuto un periodo no, a causa di una malattia, durante lo scorso lockdown. Come Amadeus stesso ha detto: ”Mio figlio Josè era molto cambiato nel lockdown. Per me e Giovanna è stato straziante osservare questa trasformazione. Non faceva che mangiare, era nervoso. Poi, finita l’emergenza di quei mesi, è tornato quello di sempre”.