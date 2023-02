Amadeus, chi è la figlia Alice: età, lavoro, foto, Instagram, chi è la mamma

Ci siamo, manca pochissimo alla nuova, attesissima edizione di Sanremo 2023! Il Festival più amato d’Italia prenderà il via domani, martedì 7 febbraio con cinque giornate ricche di musica ed emozioni. La manifestazione canora si concluderà, infatti, il prossimo 11 febbraio. Ancora una volta nei panni di conduttore e direttore artistico di sarà Amadeus ma se la sua biografia e carriera artistica sono alquanto note, cosa sappiamo invece di sua figlia Alice Sebastiani ? Ecco qualche informazione su di lei!

Chi è Alice Sebastiani la figlia di Amadeus

Alice Sebastiani ha 25 anni ed è nata molto tempo prima che Amadeus conoscesse la sua attuale dolce metà, Giovanna Civitillo. La mamma di Alice è, infatti, la prima moglie del conduttore, ovvero Marisa di Martino, della quale è noto solamente che sia una cake-artist. Dunque la donna, a livello professionale si occupa di preparare torte e dolci per feste ed eventi. Sembrerebbe inoltre che la signora viva a Milano. Alice è nata nel 1997 ma quando aveva solo tre i suoi genitori sono entrati in crisi. Sposati fino al 2007, la coppia Amadeus e Di Martino ha poi divorziato. Alice Sebastiani, tuttavia, ha uno splendido rapporto sia con Giovanna Civitillo sia con suo fratello minore José.

La passione per la moda

Nata nel 1997 sotto il segno dello scorpione, una delle più grandi passioni di Alice è la moda. Nel 2019 si è laureata con il massimo dei voti all’Istituto Marangoni di Milano, specializzandosi in fashion business. In quella circostanza pubblicò su Instagram una foto, poi rimossa, con una speciale dedica: ‘L’importanza di seguire i propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata. Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che io la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice. Vi voglio bene’.

Instagram

Alice Sebastiani ha un profilo Instagram dove condivide diversi scatti della propria quotidianità. È seguita da oltre 8mila follower.