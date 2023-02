Sanremo 2023, pronostici e quote scommesse: chi sono i cantanti favoriti

Manca davvero poco ad una nuova, emozionante ed elettrizzante edizione di Sanremo! Quest’anno il rinomato Festival è arrivato alla sua 73esima edizione e dal prossimo 7 febbraio fino all’11, è pronto a regalare agli affezionati telespettatori un momento all’insegna della gioia, dell’allegria e soprattutto della musica. Alla conduzione anche quest’anno troveremo la bravura e la gentilezza di Amadeus che nel corso delle puntate sarà affiancato da diversi volti femminili, tra i quali anche Chiara Ferragni! A darsi battagli a colpi di musica 28 artisti che tenteranno il tutto per tutto per arrivare in finale. Nonostante manchino ancora 6 giorni, i pronostici – con tanto di quote scommesse– non si sono fatti attendere! Ma quali sono i cantanti favoriti?

Televoto Sanremo 2023: come votare i cantanti in gara e come funziona, ecco il regolamento

Pronostici e quote scommesse Sanremo 2023

I partecipanti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo sono 28, di cui 13 esordienti ai quali va poi aggiunto anche Leo Gassmann che aveva preso parte a Sanremo anche nel 2020 ma nella sezione Nuove Proposte. Secondo gli esperti il livello delle canzoni che quest’anno verranno proposte durante il Festival è molto elevato e c’è, dunque, la possibilità che i favoriti rischino di essere superati da concorrenti meno gettonati ma il cui pezzo sia in grado di sorprendere e di emozionare. Ma quali sono al momento gli artisti favoriti? Nella rosa troviamo Madame con il pezzo ‘Il bene e il male’ che descrive una storia d’amore raccontata da una prostituta e Marco Mengoni con il brano ‘Due vite’, con il quale spera di ripetere il successo avuto nel 2013.

Quote scommesse

Ecco invece le quote scommesse degli artisti in gara a Sanremo 2023 (aggiornate al 31 gennaio):