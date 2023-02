Gianluca Grignani, chi è il padre Paolo: la canzone di Sanremo ‘Quando ti manca il fiato’ è dedicata a lui

Gianluca Grignani è un cantautore molto amato dal pubblico italiano e in questa 73sima edizione del Festival di Sanremo in onda dal 7 all’11 febbraio presenterà una canzone dedicata al padre Paolo. Un figura che ha segnato la vita dell’artista. Ma andiamo a conoscere meglio il papà di Gianluca. Vediamo cosa si sa di questo personaggio che ha ispirato l’ultimo brano di Grignani.

Chi è il padre di Gianluca Grignani: Paolo?

Paolo Grignani, papà di Gianluca, non ha avuto un rapporto idilliaco con il figlio. Un rapporto evidentemente difficile che non ha mancato di far nascere nel cantautore il desiderio di dedicargli una canzone: “Quando ti manca il fiato” che presenterà alla kermesse canora.

I ricordi che il cantautore ha del padre sono pochi. Nelle varie interviste rilasciate ha dichiarato di averlo conosciuto poco, visto che c’era poco nella sua vita. Sposato con Elba, mamma di Gianluca, viveva a Milano. Ma di quell’uomo l’artista ricorda solo l’aspetto impeccabile, sempre vestito con giacca e cravatta, seppure molto poco presente in casa e per la sua famiglia. Un ‘vuoto d’amore’ lo chiama Gianluca in una dichiarazione rilasciata a Domenica In “che ci ho messo 44 anni a elaborare”.

Paolo Grignani era sempre in giro per lavoro

Questa ‘assenza’ ha significato molto per Gianluca. D’altro canto Paolo era sempre in giro per lavoro, era un commerciante di articoli per fotografi. “Non lo vedevo mai – ha detto il cantautore – Passai i primi anni della mia vita senza conoscerlo”. Almeno fino a quando non decise di portare il piccolo Gianluca con sé a Torino e “ci incontrammo per la prima volta lì, in un certo senso”.

Il commerciante di prodotti per fotografi era una persona schiva, poco propensa ai riflettori. Di lui non si hanno fotografie. A differenza di Gianluca che, anche per lavoro, sotto i riflettori deve esserci, Paolo Grignani ha avuto molto riservata, di lui si sa molto poco se non quello che trapela dai racconti del cantautore.