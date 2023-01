Sanremo 2023: ecco tutti i testi delle canzoni in gara

Per l’edizione del Festival di Sanremo 2023, ci sono 28 artisti big in gara: ecco tutti i testi delle canzoni con cui gli artisti si sfidano per vincere l’ambita statuetta del Leone d’oro.

I testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023

Anche quest’anno il Festival di Sanremo, arrivato alla sua 73esima edizione, continua a far parlare di sé. Sono 28 gli artisti in gara, cantanti noti e volti meno conosciuti. Ci sono infatti storici big della musica italiana come Giorgia, J-Ax e Anna Oxa, ma anche volti che negli ultimi anni hanno spopolato nel Paese, come Ultimo e Marco Mengoni. Tra i cantanti che si sfideranno per ottenere l’ambita statuetta del Leone d’oro, poi, ci sono anche molti giovani, sei dei quali provengono proprio da Sanremo giovani (vinto in autunno da gIANMARIA). Per decretare il vincitore, però, oltre alla presenza scenica e alla fama dell’artista, sarà fondamentale il giudizio sulla canzone. Vediamo quindi tutti i testi delle 28 canzoni in gara a Sanremo 2023.

“Sali (canto dell’anima)” di Anna Oxa

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (Tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Caos puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, vivrai, vivrai,

Vivrai, vivrai, vivrai,

Vivrai, vivrai, vivrai,

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali…sai…Rosa…Sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome oh

Che non ha nome

Oh..oh..oh ..oh…oh. Oh. oh

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

“Mare di guai” di Ariete

Tu, tu eri più bella di me

e adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire

perse, noi perse senza un perché

e c’è una torre di piatti che aspetta in cucina

e una foto di te sotto il mio cuscino

e vorrei sapere che si prova se resti

non voglio più perderti nel chiaro di luna

e ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

tutto ciò che amo mi fa sempre paura

uniamo i respiri sento caldo la mattina

tu buttati con me, mare di guai

non so nuotare in una vasca

piena di squali, piena di squali

vestiti da sera c’e il mio pezzo preferito

e buttati che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

sai, sai, sai prenderti gioco di me

di quel giardino che ho dentro annaffiavi il cemento

io ti vorre, dire (lo ti vorrei dire)

che vorrei sapere che si prova se resto

non voglio più perderti nel chiaro di luna

ci siamo incontrate dentro momenti pesantissimi

tutto ciò che amo mi fa sempre paura

uniamo i respiri sento caldo la mattina

tu buttati con me, mare di guai

non so nuotare in una vasca

piena di squali, piena di squali

vestiti da sera c’e il mio pezzo preferito

e buttati che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

è lunedì

la luna sembra un po’ arrabbiata come mai

stanotte non sei più tornata sono qui

con la finestra spalancata

forse ho perso, forse ho perso

uniamo i respiri senti che caldo stamattina

tu buttati con me, mare di guai

non so nuotare in una vasca

piena di squali, piena di squali

vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

e buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontria

ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

“Un bel viaggio” degli Articolo 31

Com’eravamo belli

In queste vecchie foto,

due martelli

anche se non battevamo chiodo.

Io e te scappati da un quartiere velenoso,

a differenza loro abbiamo trasformato

l’eternit in oro.

Là, dove scegli o lavori per due spicci o spacci pezzi,

per noi era una miniera di diamanti grezzi.

Vestiti larghi, amici stretti

avevamo la visione anche senza farci i funghetti.

La fantasia viaggiava,

celebrità da strada,

ma ai nostri non bastava

come la busta paga,

non volevamo una storia italiana,

con la prima che ci sta

che metti incinta

e ci metti su casa.

Non volevamo crescere,

ma è successo tutto a un tratto

e fai tutte le cose che

giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

adesso c’hai la family e dipende da te.

non volevamo crescere

che ansia e stress,

però è un bel viaggio.

Poi ce l’abbiamo fatta,

All’inizio era una pacchia

come Frank Sinatra con la Mafia.

Ma poi divenra un lavoro e il lavoro diventa ansia,

tipo che ti senti solo a mandare avanti la baracca,

poi darsi cinque,

ma senza guardarsi in faccia,

solo perché squadra che vince non si cambia,

ma se sei in gabbia prima o poi scoppi di rabbia

come un bimbo che si porta via la palla, vaffanculo basta.

Cosi che dopo abbiamo scritto il manuale

su come trasformare un socio in un rivale.

Su come misurare vita e successo,

che se a me va male

godo perché a te va peggio.

Non volevamo crescere,

ma è successo tutto a un tratto

e fai tutte le cose che

giuravi non avresti fatto.

Anche rnorire giovani non puoi più perché

adesso c’hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere,

che ansia e stress,

però è un bel viaggio.

Che viaggio

che viaggio

Che viaggio

che viaggio

E poi

ci siamo odiati davvero,

lei t’ha lasciato e ridevo,

tua mamma é volata in cielo

e al funerale non c’ero.

Un uomo è come il vino

il tempo lo impreziosisce,

invece quello cattivo

invecchiando si inacidisce.

Quindi che l’orgoglio si fotta,

siamo stati due coglioni infatti funzioniamo in coppia.

Nella vita gli amici sceffii.

noi siamo quelli

che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra,

come i fratelli.

Non volevamo crescere,

ma è successo tutto a un tratto

e tutte le cose che

giuravi non avresti

Anche morire giovani puoi più perché

adesso c’hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere

che ansia e stress,

però è un bel viaggio, però è un bel viaggio, però è un bel viaggio.

“Splash” di Colapesce e Dimartino

Campi sconfinati

che si arrendono alla sera

qualche finestra accesa

mentre il vento arpeggia

una ringhiera

tu vivresti qui per sempre

dici che dovrei staccare

un po’ la mente

ma io

Ma io lavoro per non stare con te

preferisco il rumore delle metro affollate

a quello del mare

ma che mare ma che mare

meglio soli su una nave

per non sentire il peso delle aspettative

travolti dall’immensità del blu

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

cambiare vita baciarti nel grano

in Sudamerica

ma l’entusiasmo poi se ne va

questa sera mi nascondo

mentre i miei pensieri

vanno per il mondo

ma io

Ma io lavoro per non stare con te

preferisco il rumore delle metro affollate

a quello del mare

ma che mare ma che mare

meglio soli su una nave

per non sentire il peso delle aspettative

travolti dall’immensità del blu

sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io

Ma io io lavoro per non stare con te

preferisco il rumore dei cantieri infiniti

a quello del mare

ma che mare ma che mare

come stronzi galleggiare

per non sentire il peso

delle aspettative

vado via senza te

mi tuffo nell’immensità del blu

Splash

“Non mi va” dei Colla Zio

Resta qui un’altra notte con me

Resta qui un’altra notte sto male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male

Quelli che puliscono i cessi

Poi c’è chi fa sesso, chi wrestling, gli onesti

Molti che prendono in giro se stessi

Ma tu non sei nessuna di questi

Tu sei come tabacco

Io matto uno scacco

Sai bene che ti chiamo solo quando ho voglia

Ci ripetiamo perché siamo la storia

Dici troppo “che noia” e ti rovini la forma

Faccio la fine del topo

Se gioco e lo sapevo

Ti voglio e non ti chiedo di più, ma come si fa

Mi piace la tua bocca e “La spada nella roccia”

Mi chiamano Artù all’università

Sei la fine ad est

Piazza Tienanmen

Ho una scia di passi sull’oceano

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi

Resta qui un’altra notte con me

Io sto male male male

Se non so dove sei, se mi pensi

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi ma

Non mi va

Il mare ti indirizza alla Savana

Lei mi dice che non vuol dire come si chiama

Mollo solo quando non sono più a mollo

Faccio pause per farmi pensare

Vuoi più fare quella cosa se non puoi, vuoi sapere se non sai

Non mi va

Bimba, sai che la mia lingua è un mitra

Parlo male e ti mordi le dita

Non ho fame finché sei sfinita, minchia

Ma che sesso mi fai, ma che sesso mi fai

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi

Resta qui un’altra notte con me

Io sto male male male

Se non so dove sei, se mi pensi

Ogni tanto c’è un altro che sfiora i tuoi sensi ma

Non mi va

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male

Non voglio stare male

Cos’hanno più di me?

Non voglio stare male, male, male

“L’addio” dei Coma_Cose

Essere veri quanto può far male

Quando non è concesso litigare

Per non deludere le aspettative

Dopo sei anni di diapositive

Nel camerino il pianto cola trucco

Restare zitti per non maledirsi

Come un silenzio che racconta tutto

La cicatrice quando togli piercing

Davanti al mio cuore c’è una ringhiera

Sul tuo che è sempre stato uno strapiombo

Lo sai che mi è piaciuto anche caderci

Sì, però mica poi toccare il fondo

Magari è solo questa vita strana

con le valigie sempre mezze fatte

magari è solo che ci si allontana

Se si vuole ciò che si combatte

E sparirò ma tu promettimi che

Potrò sempre ritornare da te

Se mi dimentico me, com’ero

Quando l’orgoglio era ancora intero

E comunque andrà

L’addio non è una possibilità

E forse arriverà davvero il giorno

In cui diventerai solo un ricordo

O ce ne andremo via come uno stormo

Che con l’autunno poi farà ritorno

Quel tempo trascorso

Non puoi cancellarlo

Ti resta sul volto

Saró come quel fumo

Che disegna sul muro

La cornice che hai tolto

una foto dove ci guardiamo

occhi felici dopo i giorni brutti

ogni tanto Io dimentichiamo

Ma il nostro fuoco lo hanno visto tutti

Forse diventeremo due stranieri

In viaggio su respiri più leggeri

Chissà se piloti o passeggeri

E sparirò ma tu promettimi che

Potrò sempre ritornare da te

Se mi dimentico me, com’ero

Quando l’orgoglio era ancora intero

E sparirai ma tu promettimi che

Vorrai sempre ritornare da me

Se ti dimentichi te com’eri

Quando non c’ero tra i tuoi pensieri

E comunque andrà

L’addio non è una possibilità

Non é una possibilità.

“Due” di Elodie

Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile tutte le mie paure

che anche stanotte

si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuol una donna che non c’è e se ci pensi il nostro amore

è nato appena

ma è già finito male

E se a quest’ora

mi cerchi, perdonami dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

con gli occhi lucidi

che rumore fa

il silenzio alla fine

di tutte le nostre

telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Solamente tu

una coltellata ogni parola solamente io

nei discorsi sulla bocca della gente

Forse è vero, è tardi adesso

ma lo rifarei lo stesso

con gli stessi errori, lo rifarei

Che se ci pensi il nostro amore

è nato appena

ma è già finito male

se a quest’ora

mi cerchi, perdonami

dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

con gli occhi lucidi

Che rumore fa

il silenzio alla fine

di tutte le nostre

telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

ma il cuore danza

Per me le cose sono due

lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

due

Ah

Sei il vino che mi ubriaca la mia nota stonata parolacce sotto casa

In questa notte amara

dagli occhi cade il Niagara mi accorgo ancora di te

E se a quest’ora

mi cerchi, perdonami dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

con gli occhi lucidi

Che rumore fa

il silenzio alla fine

di tutte le nostre telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

“Quando ti manca il fiato” di Gianluca Grignani

Mio padre tornava la sera

Ed era forte quando era in vena

Questo lo ricordo bene

Sì questo lo ricordo bene

Mio padre era uno dei tanti

Ma era il mio eroe quando mi sorrideva

Vivevamo ancora insieme

Questo lo ricordo bene

E poi… non ricordo più

Dopo vent’anni dalla terra dei ricordi

Mi chiamano

(Mi chiamano)

Spaccando in due il silenzio

Con uno squillo del telefono

Ciao sono papà

Come va Gianluca?

Ma no che non sto male

Ma quando accadrà

Tu verrai o no al mio funerale

Tu verrai o no?

Ed io non ho parlato più

Ho tenuto tutto dentro

E ho messo giù

Poi ci ho pensato su

Sì ci ho pensato su

Ciao papà o addio papà

Io ti perdono

Le mie lacrime sono sincere

Ma c’è chi non lo farà

Tu accettala la verità

E in mezzo a chi finge cordoglio

Sarò il tuo orgoglio

Perché chi ha troppa libertà

Non ha parole,

Quando fa male ma male davvero

Sono coltelli che cadon dal cielo

Fan sanguinare anche l’uomo più duro

Anche se son cresciuto da solo

A modo mio

Sì e tu sai a modo mio

Ciao papà o addio papà

Questa canzone te la canto adesso

Perché tu sappia che ti amo lo stesso

E per il resto ognuno giudichi se stesso

Questa è l’unica legge

Che conosco e rispetto

Ti ricordi quando ti dicevo

Che la vita chiede i conti al passato

Proprio quando ti manca il fiato

E chi sa la verità

Mi dica perché faccio fatica a staccare le dita

Oh oh

A smettere di suonare

Quando la musica è finita

È questo che devo imparare… da te

Forse non volevi o me lo hai insegnato?

Non fare accordi con i ricordi

Quando ti manca il fiato

“Mostro” di gIANMARIA

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito

Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso

Per non correre nessun rischio

Ho occupato uno spazio più piccolo

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

Sono entrato con la macchina in giardino

Perché non vedevo l’ora di tornare

Ora che sorella mia tu sei madre

Dimmi se siamo ancora fratelli

Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me

E se correre fuori, mi lascia fermo dentro

Allora spero di stancarmi presto

E se seguendo gli altri, lascio indietro me stesso

Farò di tutto per stare da solo un momento

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto

Stavo pensando a me

Ti ho lasciato sopra il letto un mio libro

Così sai che tornerò

Ma con tutti quanti i letti che ho visto

Con che faccia tornerò?

Voglio entrare nei discorsi deciso

Ma mi sono perso tanto e che dico?

Se non sai mai di che si parla tanto vale star zitto

E se le stelle fuori mi hanno tenuto sveglio

Vuol dire che ho avuto più di un pensiero

Se per allontanarsi basta prendere spazio

Allora diamogli un senso

Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto

Stavo pensando a me

Ma che ti sembro un mostro

“Parole dette male” di Giorgia

Ogni tanto ti vedo in giro

ma poi non sei tu

e quante macchine come la tua

dello stesso blu

la mia pelle è il mio foglio bianco

e ci scrivo su

pensieri brevi lunghi una vita

forse di più

non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

chiudo ancora i miei occhi

quando sento il tuo nome

il cielo che crolla giù

e io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

la prima fuga al mare in moto d’estate

le tue risate e fare i cretini nel prati

andare a dormire ancora bagnati

e alla fine eri una bella canzone

che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

ricordo le ultime parole

quelle dette male, maledette

Ci sono cose che non ho deciso

tipo cosa farò

galleggiare senza direzione

finché mi ritroverai

ogni volta che vedo il mare

io cresco un po’

qualcuno ha messo II tuo stesso profumo

cambia il colore al pomeriggio però

è un pensiero profondo

come un capello biondo

conficcato là in testa

che mi dice che il mondo

ora non esiste più e io non ragiono più

tu alla finw eri una bella canzone

la prima fuga al mare in moto d’estate

tue risate e fate i cretini nei prati

andare a dormire ancora bagnati

e alla fine eri una bella canzone

che non si può ascoltare a ripatizione, maledizione!

ricordo le ultime parole

quelle dette male, maledette

Non tutto è finto nei film, le realtà forse sì

Non tutto è finto nei film, le realtà forse sì

E tu alla fine eri una bella canzone

tutta la luce l’alba che brucia le mie paure

eri una bella canzone, maledizione!

la mia maledizione

E tu alla fine eri una bella emozione

che non si può provare a ripetizione

la mia canzone

ricordo le ultime parole

quelle dette male, maledette

“Lettera 22” de I Cugini di Campagna

lo non sono altro che un bambino

che non sa contare

e vorrebbe dirti che gli manchi

senza le parole

lo non sono altro che un dottore

che si è fatto male

io non sono altro che un palazzo

in costruzione e cade

Se mi guardi con quegli occhi amore

mi farai morire

io non sono altro che una storia

che non sa finire

io non sono altro che un giardino

senza neanche un fiore

lo senza di te non sono altro che

la parola “amore”

E con questo amore tornerei a dirti

che ci vuole altro

per convincermi a rinchiuderti

dentro un singhiozzo

altro per lasciarmi in un riflesso

dentro a uno specchio

E non era mai il momento giusto

E non era mai il momento giusto per parlare

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

che ho trovato le parole

mi salta il petto

jme treni in corsa tra le nuvole

Uno spazio altro

come due uragani che distruggono

ma per dispetto

credo, credo anch’io, che non puoi darmi il mondo

Se non guardi il mondo come lo guardo anch’io.

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

“Cenere” di Lazza

Ho paura di

Non riconoscerti mai più

Non credo più alle favole

So che ho un posto ma non qui

Tra le tue grida in loop

Corro via su una cabriolet

Di noi resteranno soltanto ricordi confusi

Pezzi di vetro

Mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi

Mi rendi cieco

Ti penso con me per rialzarmi

Sto silenzio potrebbe ammazzarmi

Aiutami a sparire come cenere

Mi sento un nodo alla gola

Nel buio balli da sola

Spazzami via come cenere

Ti dirò cosa si prova

Tanto non vedevi l’ora

Ma verrai via con me

Ho visto un paio di inferni alla volta

So che vedermi così ti impressiona

Primo in classifica ma non mi importa

Mi sento l’ultimo come persona

L’ultima volta che ho fatto un pronostico

È andata a finire che mi sono arreso

Sai che detesto che citi l’oroscopo

Ma non sai quanto con me ci abbia preso.

Ti prego abbassa la voce

O da sta casa ci cacciano proprio

Ormai nemmeno facciamo l’amore

Direi piuttosto che facciamo l’odio

Ora ti sento distante

Io schifo il mondo e tu guardi

Cercavo una verità che

È sempre in mano ai bugiardi

Aiutami a sparire come cenere

Mi sento un nodo alla gola

Nel buio balli da sola

Spazzami via come cenere

Ti dirò cosa si prova

Tanto non vedevi l’ora

Puoi cancellare il mio nome

Farmi sparire nel fumo

Come un pugnale nel cuore

Come se fossi nessuno

Via come cenere, cenere

Vorrei

Che andassi via

Lontana da me

Ma sei la terapia

Rinasceremo insieme dalla cenere

Mi sento un nodo alla gola

Nel buio balli da sola

Bella che mi sembri Venere

Scendi che il tempo non vola

Sono qua sotto da un’ora

Tu sei più calda del sole

Io invece freddo mercurio

Lasciamo quelle parole

Dimenticate nel buio

Via come cenere, cenere

“Se poi domani” di LDA

Circondata dagli specchi

E ti giuro sei bella da ogni prospettiva

Tu che disegni i silenzi a matita è così

Che ti senti capita

Vorrei abbracciarti ma mentre dormi

Così da unire tutti i nostri sogni

Immaginare che le notti insonni

Siano delle ore regalate a noi

Che siamo angeli

Ti prego ascoltami

Quelle immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

E mi manca disegnare con lei sulla spiaggia

Due iniziali in un cuore di sabbia

Che ormai non ci son più

Come non ci sei tu

Eravamo angeli

Ti prego ascoltami

Queste immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

Voglio darti il mio mondo se mi dai un secondo dirò

Solo che in fondo ti amo

E la notte poi piango per riempire il vuoto

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

“Il terzo cuore” di Leo Gassmann

Quando mi hai letto la mano

Ci hai visto mille problemi e mille guai

Dovevi starmi lontano

Ma mi hai risposto che tu non scappi mai

Ci siam lasciati e ripresi

Come i trapezisti del Cirque Du Soleil

Ma non ci siamo mai arresi

Abbiamo contato le stelle come fossero nei

Di una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

Penso di avere talento

Per trasformar le sfide in sfighe ormai

Non so più cosa sento, no

E guardo solamente serie crime

Mi illuderò che ci sia un colpevole per ogni male

Si però è una bugia perché spesso le cose succedono e amen

Era una storia straordinaria quanto incasinata

Quando ci concederemo un po’ di acqua passata

Come fanno i buoni amici

O le strade di Parigi

Per sentirsi meglio

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

Non mi importa di avere ragione se poi resto sempre da solo

Meglio avere torto con te

Forse voli in un cielo migliore ma giuro che non ti abbandono

Sei il mio terzo cuore

So che hai riso quando ho detto che io ho

Tre cuori dentro al petto

Ma ora no, non so quale inseguirò

Perché mi sembra inutile

E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa

Il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta

E l’ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuole

Maledetto terzo cuore!

“Vivo” di Levante

O sorrido o piango

Non so fare altro

Mi emoziono con poco

Gioco ancora col fuoco

Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo.

Ho sorriso tanto

Dentro a questo pianto

Ho voglia di credere di poter farcela

A costo di cedere parti di me

Ho voglia di cedere a questa speranza

Per poter credere a tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come Piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

O respiro o affanno

Come stare al mondo?

Mi sorprendo con poco

Credo nel Dio che prego

Padre nostro, padre posso andare in cielo?

Ho il destino stanco

Forse ho corso tanto

Ho voglia di prendere tutto il possibile

Non voglio perdermi niente di me

Ho voglia di credere “Nulla è impossibile”

Vorrei provarci per tutta la vita che

vivo come viene

il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Addio

A tutti i “Dovrei”

A tutti i “Se Poi”

A tutti i miei “Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché, Perché?, Perché? Perché?”

Vivo un segno erotico

Vivo un segno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un segno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

“Il bene nel male” di Madame

Ti ho visto dopo

tanto tanto tanto tanto tempo

e come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi’.

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“guarda tanto tanto tanto tanto

Amore sei tu

Se l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore sei tu

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Non male per me

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto,

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il Cuore va tenuto dentro al petto

per potere ancora respirare

amore è solamente

di chi prova amore

non è di chi lo riceve

E io che l’ho provato ad ogni tocco tuo,

Posso dire che a me è rimasto

Il bene, a te il male

A me il bene, a te il male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Tu mi hai saputo solamente dire

“Amore, amore, amore tu sei

Sei l’errore più cattivo

Che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giomi miei”

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

E dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto…

L’unico sei tu

Con cui ho fatto l’amore,

Facendo l’amore

Amore tra tutti

Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci

Sarò una puttana

Ma sei peggio di me

Perché di tutto quello che ti ho dato

Potevi tenerti tanto tanto tanto

Di quel bene nel male

Di bene nel male

Bebe di bene nel male

Di bene nel male

Un po’ di bene nel male

Di bene nel male

Da chi ti è dato non è importante

è sempre del bene, nel male

Amore

“Duemilaminuti” di Mara Sattei

Ti chiamerei anche se non prende

Ti cercherei dove non si vede

Dovesse rimanermi niente

Non importa se fa male

A piedi scalzi sulla neve

Non ho paura di cadere

Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti

Però il risultato non cambia nemmeno se cambi gli addendi

Pensavo di poter usare la voce ma dentro di me ora la voce non c’è

Ed ho usato duemila minuti per capire di me in fondo cosa pensi

Ho trovato solo la rabbia forse siamo troppo diversi

Ho capito che non era amore ma soltanto un gioco che avevi creato per me

E dimmi se c’è stato amore tra quelle parole

E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore

Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare

Poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce

Tutta la mia voce

Io mi ricordo quando ritornavi a casa stanco

E sotterravi i tuoi problemi dentro fiumi d’alcool

E ogni volta mi dicevi che la colpa era la mia

Non ti importava di distruggere i nostri momenti

Lividi sopra il mio corpo erano solo i segni

Che quel male che ti porti non andrà più via

Pensavo di poter guardare le cose da un punto di vista diverso

Però il tuo riflesso non cambia

Non entri mai nel mio universo

Pensavo di poter usare la voce ma dentro di me ora la voce non c’è

Ed ho usato duemila minuti per capire che in fondo tu eri diverso

Cercassi nel buio le ombre

“Due vite” di Marco Mengoni

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Il caffè col limone

Contro l’Hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi mai

Che giri fanno due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto

Che nessuno si sente così

Che nessuno li guarda più i film

I fiori nella tua camera

La mia maglia metallica

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Persi tra le persone

Quante parole

Senza mai una risposta

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse e gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi

Spegni la luce anche se non ti va

Restiamo al buio avvolti

Solo dal suono della voce

Al di là della follia che balla in tutte le cose

Due vite guarda che disordine

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

Tanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi mai

Che giri fanno due vite

Due vite

“Lasciami” dei Modà

Lasciami… ma regalami un giorno.

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo,

mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami…

ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? E’ il primo giorno senza te

Ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me…

Ma che giorno è? E’ il primo giorno senza te…

Ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quela che mi mancherà… quella che non scorderò.

Lasciami… ma regalarni un sogno… lasciami…

con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto,

mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami

col pudore di chi vuole piangere ore.

Ma che giorno è? E’ il primo giorno senza te…

Ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me.

Ma che giorno è? E’ il primo giorno senza te…

Ho bevuto tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? E’ il primo giorno senza te…

Ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.

“Supereroi” di Mr. Rain

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma,

A volte chiedere aiuto ci fa paura

ma basta un solo passo come

Il primo uomo sulla luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare

solo restando l’uno accanto all’altro.

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo,

Più profonde di quello che sembrano,

Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro,

Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso,

ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c’eri lo stesso,

Quando siamo distanti

ogni volta che piangi piange pure il cielo

Non ho molto da darti ma ti giuro che

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

come io e te

se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo

Mi basta un attimo e capisco che ogni ciri catce tua è anche mia

Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto é casa mia

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

“Polvere” di Olly

Io

Innamorato

Come i ciechi con gli odori

Come i muti coi rumori

Come gli altri, come noi

Ero distratto

Come un bimbo con un gioco

Come un lupo con il fuoco

Che se lo agiti, scappa via

E stavo sotto a un nuvolone

Poi mi sono accorto che

Più lontano c’era il sole aaaaaa

Stavo in uno scatolone

C’era scritto “fragile”

E sembra facile però

Su di me

Solo polvere

Facciamo un giro

Se piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Vuoi sapere che si vede

Qui da sopra a uno scaffale

Io che ho molta fantasia

Vedo mare, mare, mare

Vedo Dio mentre pittura

Che sorride perché sa

Che se fa una sbavatura

Poi non la cancellerà

Io

Davo peso alle parole

Poi mi sono accorto che

Mi coprivano dal sole aaaaaaa

Ho visto uno scatolone

C’era scritto “fragile”

Ma che senso ha?

Facciamo un giro se

Piove, piove, fino a che

Non ci si bagnerà il cuore, cuore

Io e te

Ma su di me

Solo polvere

Facciamo un giro se

Piove, piove uhhhh

E ci si bagnerà il cuore, cuore uhhh

Ma su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo polvere

Su di me

Solo

“Furore” di Paola & Chiara

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me

Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi

C’è un fuoco, una strobo

Un riflesso di noi

E tutti i colori di questa città

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

Adesso che il cuore scoppia

Per la strada nella folla

È un arcobaleno

Io non so fare a meno

Di averti con me

Non dici niente però

Nei nostri sguardi

C’è un gioco, una strobo

Un riflesso di noi

Che ferma il tempo, che non se ne va

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

E due milioni di parole non bastano

Per dirti cosa sei per me

E tutto quello che ci serve è in un battito

Un battito, battito, battito

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

“Made in Italy” di Rose Chemical

Damm, fratello

ma siamo l’Italia anche oggi,

la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire

quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi il sono il tipico italiano

Uh Ah

Tu sai che non è la cosa giu-sta

Finché la vicina non ci bu-ssa

Finché non sente le u-rla

Uh Ah

Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto cosi

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene cosi

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto

in ufficio lunedi

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio e

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano

Io voglio morire da italiano

Io voglio una vita come Vasco

Stringere la mano a Celentano

Ti voglio nuda col calzino bianco

L’uomo vitruviano

Io sono tuo Leonardo

E a ma ma marama

Si le piaccio (eh)

E pa pa parapa

non gli piaccio

A te, te, te

piace un altro

e okey

nel mio letto c’è spazio

maaa

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto cosi

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene cosi

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto

in ufficio lunedi

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio e

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Ehm ehm

babababadibububaba badibubum

babababadibubu

babababadibububaba badibubum

babababadibubu

hey sexy lady

babababadibubu

babababadibububaba badibubum

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto

in ufficio lunedi

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio e

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

La festa (made in Italy)

La voglia (made in Italy)

i piedi (made in Italy)

L’Italia (made in Italy)

“Cause perse” di Sethu

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di merda

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

“Egoista” di Shari

Forse vorrei una ragazza normale

Che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d’amore

Forse vorrei qualcuno da idealizzare

Che mi tenga apposto il cuore

Mentre svuoto la mente e forse

Forse vorrei un uomo che mi ascolti

Parlare dei problemi e dei posti in cui vorrei abitare

Forse vorrei

Solo qualcuno d’amare

Per poi fargli del male

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Ti sembra normale guardarmi così

Che neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeans

E il weekend passato l’ho passato in prima fila

Dal divano osservavo in silenzio la vita crollarmi davanti

Cerco di distrarmi

Ma mi perdo il film

Siamo distanti

Voci sognanti

Diventano addì

Ho bisogno di qualcuno

Per sollevarmi se mi chiudo

Non mi servisse più il tuo aiuto

Ti avrei mandato già a fanculo

Odio chi non ha mai amato ma dice di averlo fatto (come te)

Odio chi non prova niente e poi gioca col cuore di un altro (come me)

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista

“Tango” di Tananai

Non c’e un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

E un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me

abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte

che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere

e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

è bello, è bello, è bello

è bello stare così

davanti a te in ginocchio

sotto la scritta al neon di un sexy shop

se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Come si salva un amore se è tosi distante

è finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono non volevo esserlo

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans

Tu, fammi tornare alla notte

che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere

e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

davanti a te in ginocchio

sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Qui non è mai lunedì

Amore, tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È meglio, è meglio

è meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

“Alba” di Ultimo

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia

Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via

E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?

Saremmo certo più distanti, ma più simili

E avremmo dentro noi perenni brividi

T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici

Se non dovessimo parlare per conoscerci

Se non amassimo soltanto i nostri simili?

Forse avremmo gli occhi solo per descriverci

Perché uno sguardo, in fondo, basta per dipingerci

Quando vivi un giorno bello ridi e pensami

Ho ascoltato i miei silenzi e ho avuto i brividi

Perché dentro un mio respiro sei tu che abiti

E quando vivi un giorno bello ridi e pensami

A me basta solo questo per non perderti

Ma t’immagini se tutto questo fosse la realtà?

“Stupido” di Will

La nostra storia non è andata come pensi tu

ti mentirei se ti dicessi non ti penso più

io in verità mi sono perso

per me sei il mare aperto

e l’odio è una corrente che ci tira giù

ti chiedo scusa se poi annego in una lacrima

ma non riesco a voltare pagina

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano,

siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido

volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

volevo fare il poeta, ora l’essere umano

e divento pure un po’ banale

come dirti che se non ci sei non so che fare

e poi ti chiamo subito

ma dubito che tu voglia rispondermi

ora che non sei più parte di me

Ora mi chiedo che cosa farai da grande

Ormai ti vedo andare sempre più distante da me

E so che forse tu lo trovi divertente, ma non mi è rimasto niente,

Se non qualche ricordo di noi

Il tempo può andare all’indietro se vuoi

anche se

Parole parole non bastano, siamo occasioni che passano

siamo dolori che canterò, so che se torni non basterò

Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no,

siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò

Ma a volte io mi sento stupido

volevo tutto il pianeta stringerlo in una mano

volevo fare il poeta, ora l’essere umano

e divento pure un po’ banale

come dirti che se non ci sei non so che fare

e poi ti chiamo subito

che tu voglia rispondermi

ora che non sei più parte di me

e a volte io mi sento stupido, ma ruberò le lacrime che ti porta via il vento

lo sai io come mi sento, perché so che mi senti, nel pieno della notte

mi tremerà la voce, darò la colpa al freddo

e non tornerò

E divento pure un po’ banale

come dirti che se non ci sei non so che fare

e poi ti chiamo subito

ma dubito che tu voglia rispondermi

ora che non sei più parte di me