Televoto Sanremo 2023: come votare i cantanti in gara e come funziona, ecco il regolamento

Mancano solo pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo che andrà in onda su rai 1 dal 7 all’11 febbraio. Una kermesse attesa nella quale è richiesta anche la partecipazione dei telespettatori a casa che possono esprimere la loro preferenza sui 28 artisti presenti in gara, contribuendo a far salire sul podio il vincitore della 73esima edizione della kermesse.

Televoto da linea fissa e da cellulare

È possibile accedere al servizio di televoto da utenze fisse: Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Sky Wifi tramite chiamata telefonica. Mentre per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili: Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad, Kena e ho.mobile tramite SMS.

Il pubblico a casa deve solo digitare il codice a due cifre corrispondente a ciascun cantante o con una chiamata da rete fissa o tramite un sms. La possibilità di esprimere la propria preferenza è prevista nella terza serata del festival, giovedì 9 febbraio, con sessione unica nella quale si potrà votare tutti i 28 artisti in gara che si esibiranno durante la serata. Nella quarta serata del festival, il 10 febbraio, ancora un volta sarà possibile vitare tutti i cantanti in gara. Mentre nella quinta e ultima giornata la votazione sarà divisa in due fasi, una nella quale sarà possibile votare tutti gli artisti che si esibiranno nel corso della serata e una seconda nella quale votare i cinque rimasti in gara.

Il televoto con chiamata è possibile solo da rete fissa

Il televoto con chiamata telefonica è possibile solo da rete fissa e non da cellulari, da telefoni pubblici o da utenze estere. È possibile formulando il numero telefonico 894001 e seguendo le istruzioni di un messaggio registrato arrivare a digitare il codice del cantante scelto. Il costo della chiamata in questo caso è di 0,51 euro iva inclusa.

Le utenze mobili possono votare con Sms al numero 4574571 digitando poi il codice a due cifre indicato per l’artista prescelto. In questo caso la spesa è di 0,50 euro iva inclusa. Il numero massimo di voti validi che possono essere effettuati da ciascuna utenza telefonica è pari a cinque per ciascuna sessione di voto.