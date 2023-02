Sanremo 2023, Angelo Duro tra gli ospiti: ecco quando salirà sul palco

Sanremo 2023 è ad un passo dal suo inizio anche per questa nuovissima e freschissima edizione. Serate da non perdere, che già da qualche mese stanno facendo discutere infiammando media e tabloid. Amadeus, il padrone di casa, presentatore e direttore artistico, ha già pianificato tutto nel dettaglio, non rimane ora che aspettare la prima attesissima serata. Come sempre, oltre ai cantanti che si alterneranno sul palco famosissimo dell’Ariston, ci saranno anche tantissimi ospiti, tra i quali il mitico Angelo Duro, che sarà presente a Sanremo 2023, mercoledì 8 febbraio, nella seconda serata per intenderci. Ad annunciarlo Amadeus, in un video inviato a Fiorello per Viva Rai2! Come lui stesso ha detto: ”Sono felice di fare un annuncio: nella seconda serata c’è un comico giovane, fortissimo, simpaticissimo: Angelo Duro”.

Chi è il comico Angelo Duro

Angelo Duro è un comico siciliano di 40 anni, originario di Palermo. Precisamente è uno stand up comedian che riscuote in generale grande successo nei suoi show teatrali: un linguaggio frizzante con uno stile sprezzante, cinico e molto affilato. Si rivolge spesso al pubblico con dichiarazioni spesso palesemente in controtendenza, non proprio in linea con il politically correct per intenderci. Irriverente, acuto, trova sempre il modo di dare una chiave di lettura diversa agli eventi, anche quotidiani, con i quali siamo continuamente interfacciati, e quindi suscitando tanto scalpore durante i suoi interventi e battute. Il successo non solo nei teatri, ma anche sul web, dove i suoi video spopolano ottenendo milioni di visualizzazioni in brevissimo tempo. Tra le altre cose, ha partecipato anche alla trasmissione Le Iene.

Instagram e social

Angelo Duro ha riscosso un grande successo anche sui social, con quasi 2 milioni di fan su Facebook, quasi 500.000 follower su Instagram. Sul suo canale Youtube sono 138.000 i suoi iscritti. Numeri che parlano chiaro. Nell’anno 2008, poi, ha pubblicato anche il suo primo romanzo dal titolo “Il piano B”, edito da Mondadori.