Sanremo 2023: quali sono i cantanti romani in gara, nomi e canzoni

Sanremo 2023 è alle porte, e ormai è già tutto pronto, mentre il Fantasanremo impazza e dilaga tra il pubblico a casa che ha già schierato le proprie squadre, per seguire con maggiore coinvolgimento il contest della canzone italiana più amato di sempre. C’è tanta attesa, ma ci siamo, e basterà un altro po’ di pazienza per poter assistere in diretta alla 73esima edizione del ‘Festival di Sanremo’. Anche quest’anno, da tradizione ormai, il direttore artistico a padrone di casa è proprio lui, l’intramontabile Amadeus, che ha già predisposto il tutto perché anche questa edizione vada per il meglio. Sono tantissimi i nomi che si alterneranno sul palco dell’Ariston, così come tanti sono i duetti annunciati proprio negli ultimi giorni insieme a Gianni Morandi. Il Festival, lo ricordiamo, andrà in scena dal 7 al 13 febbraio. In questo articolo vogliamo portarvi alla scoperta dei cantanti ”nostrani”, i romani che non potevano mancare a Sanremo 2023. Ecco chi ci sarà.

Sanremo 2023: ecco tutti i testi delle canzoni in gara

Sanremo 2023: i cantanti romani (e non solo) in gara

Tra i tanti big in gara, ci sono diversi cantautori provenienti dalle diverse zone di Roma e dei comuni limitrofi. Prima fra tutte sicuramente Giorgia, cinquantunenne romana che debuttò a Sanremo giovani nel 1993, e poi vincendolo definitivamente due anni dopo, nel 1995, con il brano indimenticabile ‘Come saprei’. Un’altra grande presenza femminile sarà quella di Elodie, anche lei romana, orgogliosamente di periferia, del Quartaccio, che ha già concorso già nel 2017 con il brano ‘Tutta colpa mia’. Poi, successivamente, proprio l’anno scorso aveva fatto un’altra incursione sull’Ariston, con un monologo in cui aveva raccontato proprio la sua vita nella periferia della Capitale. In gara poi, c’è anche Mara Sattei, all’anagrafe Sara Mattei, proveniente dal Comune di Fiumicino. Dalla cittadina di Anzio arriva anche un’altra giovane promessa per questo Festival di Sanremo 2023: si chiama Ariete, ed è una giovane cantante che ha saputo conquistare il panorama musicale contemporaneo grazie al suo stile unico.

Da Giorgia a Ultimo, dal litorale alla periferia di Roma

Ma non solo ladies, per il fronte romano. Anche i Cugini di Campagna, intramontabili e sempre sul pezzo, sono romani, e proprio a Roma si formarono nell’ormai lontano 1970. Così come anche Leo Gassman, figlio dell’attore Alessandro Gassman, il quale 2 anni fa aveva già vinto il Festival di Sanremo per la categoria ”nuove proposte”. Il brano in quella occasione fu Va bene così’. E poi, in ”ultimo”, proprio lui, Niccolò Moriconi (Ultimo), 26enne di San Cleto, anche qui periferia di Roma che nel 2018 aveva partecipato al Festival vincendo la categoria ‘nuove proposte’ con ‘Il ballo delle incertezze’. E voi, per chi farete il tifo?