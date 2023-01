Sanremo 2023, tra gli ospiti Alessandro Siani? Ultime news sul Festival

La lista degli ospiti del Festival di Sanremo si allunga sempre più. Tra gli altri è previsto anche l’arrivo dell’attore e regista napoletano Alessandro Siani che salirà sul palco dell’Ariston per raccontare la trama del suo nuovo film ‘Tramite Amicizia’ che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 14 febbraio, subito dopo la kermesse canora.

Siani torna a Sanremo dopo 8 anni

Dopo ben 8 anni Alessandro Siani torna sul palco dell’Ariston dopo l’ultima apparizione nel 2015 che aveva scatenato polemiche a causa delle sue batture sull’età degli spettatori e sulla stazza di un bambino. In entrambi i casi si è tratta di una comicità che non è piaciuta e che ha scatenato reazioni da più parti, anche sui social, arrivando finanche ad accusare il comico di body shaming. Vedremo se con questa nuova apparizione Siani riuscirà a fare pace con Sanremo e il suo pubblico.

Ancora non si sa quale sarà la serata in cui l’attore sarà presente al Festival

Ancora non si conosce quale sarà la serata nella quale l’attore partenopeo parteciperà al festival, ma in quella occasione è probabile che Siani interpreti un monologo, ovviamente comico, che potrebbe essere incentrato proprio sul tema del suo ultimo film: l’amicizia. Resta il dubbio se insieme all’attore e regista possa partecipare al festival anche qualche altro interprete di Tramite Amicizia. Il cast del film è composto anche da Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase. Ma sarà Lorenzo (Siani) l’interprete principale, che nelle vesti di un’agenzia di noleggio amici, Tramite amicizia. A Lorenzo si rivolgerà anche il titolare di una fabbrica di dolciumi che stanco ed estremamente solo pensa a vendere l’attività, senza tenere conto delle centinaia di posti di lavoro che metterebbe a rischio. Per questo decide di rivolgersi all’agenzia che noleggia amici e quindi a Lorenzo. Come andrà a finire?