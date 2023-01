Sanremo 2023, Madonna tra gli ospiti internazionali? Chi ci sarà sul palco dell’Ariston da Amadeus

Una manciata di giorni e finalmente la 73esima edizione del Festival di Sanremo sarà pronta a prendere il via! Mano a mano che il tempo passa ecco che vengono svelati maggiori dettagli sul Festival canoro che da sempre appassiona decine e decine di telespettatori. Ventotto gli artisti in gara, pronti a darsi battaglia a colpi di musica per aggiudicarsi un posto un finale, in una sfida che si preannuncia davvero agguerrita ed emozionante! Oltre ai cantanti, solcheranno l’ambito palcoscenico anche diversi ospiti ed in merito i rumors non mancano.

Sanremo 2023, Fiorello svela: ‘Ci sarà un ospite internazionale’, ecco chi è

Sanremo 2023 e l’indiscrezione di Fiorello a Viva Rai 2

Una succulenta indiscrezione è trapelata da parte di Fiorello durante il suo show mattutino Viva Rai 2. In questa occasione, il comico ha lasciato intendere che sul palco dell’Ariston potrebbe arrivare anche un’artista di fama internazionale ed in particolare: ‘potrebbe essere un’artista italiana donna di origini italiane ma non è Lady Gaga’, queste le sue parole. Maggiori informazioni circa il misterioso ospite verranno poi fornite dallo stesso Amadeus la prossima domenica, quando sarà in collegamento -direttamente da Sanremo- con la trasmissione di Mara Venier Domenica In. Dopo l’annuncio di Fiorello, come prevedibile, le ipotesi sul web non hanno tardato ad arrivare.

Le ipotesi

In merito, c’è chi punta su Madonna anche per via del fatto che la sua tournée è in partenza. Il Direttore artistico starebbe definendo gli ultimi dettagli per portare sul palco dell’Ariston la popstar internazionale e se l’operazione dovesse andare realmente in porto, Madonna tornerebbe sul palco di Sanremo dopo quasi trent’anni. Tuttavia Madonna non è l’unica artista internazionale di origini italiane alla quale il pubblico ha pensato dopo l’indiscrezione di Fiorello. Tra i nomi anche Ariana Grande, Carla Bruni ed Alicia Keys. Insomma, la curiosità è davvero alle stelle e Sanremo si preannuncia, ancora una volta, ricco di emozioni e sorprese! Non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza e scoprire se sarà realmente Madonna a presenziare sul palco dell’Ariston.