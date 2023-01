Sanremo 2023, Crisanti contro Madame: ‘Dopo i falsi vaccini andava espulsa’

Il virologo e senatore del Pd Andrea Crisanti si scaglia contro la partecipazione di Madame al Festival di Sanremo 2023 per via dell’indagine sui Greeen Pass falsi che vede tra gli indagati proprio la cantante, che recentemente ha ammesso di non aver ricevuto il vaccino anti-Covid.

Sanremo 2023, il virologo Crisanti contro la partecipazione di Madame

Intervenuto alla trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1, Crisanti ha giudicato “grave” l’indagine sui falsi vaccini aggiungendo: “Secondo me dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis, è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile”. Parlando della kermesse musicale, poi, il senatore ha anche commentato la presenza del presidente ucraino Zelensky in videocollegamento: “Secondo me Zelensky se lo poteva risparmiare, trivializzare una cosa così drammatica non mi sembra il caso”.

“A mio avviso la sua presenza a Sanremo è impropria, poteva parlare al Parlamento, lo trovo inappropriato” ha aggiunto Andrea Crisanti. Poco dopo le dichiarazioni di Crisanti sono state commentate dall’infettivologo Matteo Bassetti che ha affermato: “Del caso Madame se ne deve occupare la magistratura, se poi deve o non deve esibirsi a Sanremo, come medici, non è nostro compito dirlo”. “Penso che Crisanti si occupi di Sanremo come esponente politico. Oggi non c’è più nessun obbligo di vaccinarsi contro il Covid, guardiamo avanti e non indietro ed evitiamo speculazioni” ha concluso il medico.

L’accusa ipotizzata per la cantante, voce della Generazione Z, paladina dei diritti e della non omologazione, è di falso ideologico ai danni del sistema sanitario nazionale, nell’indagine che ha già portato all’arresto di tre persone. In attesa di capire cosa succederà e quale sarà l’iter giudiziario – che difficilmente si completerà prima di febbraio e dell’inizio del circo mediatico ligure -, Francesca Calearo, vero nome dell’artista 21enne si è trincerata in un assoluto silenzio.