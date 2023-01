Domenica In, anticipazioni 29 gennaio 2023: chi sono gli ospiti

Ci siamo, manca davvero poco ad una nuova, imperdibile ed emozionante puntata di Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre! Anche questa domenica, l’abile e solare padrona di casa Mara Venier è pronta a regalare ai propri affezionati telespettatori un momento di gioia e relax! Come sempre, le sorprese e gli ospiti in studio non mancheranno ma cosa vedremo nella puntata che andrà in onda tra pochi giorni e precisamente il prossimo 29 gennaio? Ecco qualche piccola anticipazione!

Domenica In, anticipazioni 22 gennaio 2023: tutti gli ospiti di Mara Venier, l’intervista ad Andrea Piazzolla

Cosa vedremo nella prossima puntata di Domenica In?

La puntata di Domenica in che andrà in onda il prossimo 29 gennaio parte decisamente nel miglio dei modi! Infatti e direttamente dal Teatro Ariston di Sanremo, Amadeus – conduttore e direttore artistico di questa 73esima edizione del Festival- si intratterrà con la padrona di casa in un’amabile chiacchierata. Sarà, pertanto, più che lecito aspettarsi che in questa circostanza il conduttore possa anticipare, annunciare qualcosa rispetto all’imminente partenza del Festival. Indiscrezione quest’ultima confermata anche da Fiorello che nel suo varietà mattutino Viva Rai2 ha detto che proprio durante la trasmissione della Venier Amadeus annuncerà il nome di un ospite ‘che potrebbe essere un’artista italiana donna di origini italiane ma non è Lady Gaga’. Insomma, la curiosità è certamente alle stelle ma per svelare il mistero bisognerà attendere ancora un po’. Secondo i rumors che in queste ore animano i media, i nomi più gettonati sono quelli di Madonna e Carla Bruni.

Gli altri ospiti

Ampio spazio sarà poi dato nel talk sempre al Festival che vedrà come ospiti: Bobby Solo, Iva Zanicchi, Maurizio Vandelli, Donatello e Francesco Alotta, ognuno dei quali si esibirà con un brano legato proprio a Sanremo. Tra gli opinionisti di questo spazio ci saranno invece: Adriano Aragozzini, Francesca Barra, Pino Strabioli, Giuseppe Gambi e Pierpaolo Pretelli. Per l’intervista faccia a faccia troveremo invece Patrizia Baldi, moglie di Claudio Villa. Ospite anche Michele Guardì che parlerà del suo ultimo libro. Insomma, anche questa puntata si preannuncia davvero ricca, non ci resta che metterci comodi e goderci lo spettacolo.