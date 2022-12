A che ora inizia e quando finisce oggi Domenica In? Chi sono gli ospiti di Mara Venier

Sarà una puntata in versione ‘ridotta’ quella di oggi di Domenica In. E non certo per i Mondiali in Qatar, che stanno continuando e che presto giungeranno al capolinea. Questa volta il palinsesto della domenica sarà stravolto dal Junior Eurovision Song Contest, che vedrà anche la partecipazione dell’Italia: Mara Venier, quindi, accoglierà ospiti e telespettatori a partire dalle 14, poi dovrà dare la linea a Francesca Fialdini perché su Rai 1 andrà in onda la kermesse musicale.

Tutti gli ospiti di oggi di Mara Venier

Stando alle anticipazioni diffuse dal sito TVBlogo, Mara Venier aprirà la puntata con la famiglia Bocelli. O meglio, in studio arriveranno Andrea, Matteo e Virginia Bocelli, che si racconteranno a cuore aperto e presenteranno il loro ultimo album dal titolo ‘A family Christmas’. In questo album Andrea Bocelli canta insieme a Matteo e alla piccola Virginia. Ma non solo. La famiglia è anche protagonista di un cartone animato dei Simpson, che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ dal prossimo 15 dicembre.

L’intervista a Drusilla Foer (e non solo)

Ma non finisce qui. La puntata, poi, continuerà con un’intervista di Mara Venier a Drusilla Foer, che l’anno scorso abbiamo visto sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus. Lei da lunedì 12 dicembre tornerà su Rai 2, a partire dalle 19.50, con il suo ‘Almanacco di Drusilla’. Spazio, infine, alla musica: ci saranno Shel Shapiro e Sal da Vinci, ma Mara Venier accoglierà in studio anche Fabrizio Moro, che ha da poco pubblicato un nuovo singolo dal titolo ‘Senza di te’. Spazio, quindi, a racconti di vita, musica e leggerezza. Alle 15.30, poi, Mara Venier dovrà dare la linea all’Eurovision Junior, mentre sulla rete ‘rivale’ Maria De Filippi con il suo ‘Amici’ proseguirà fino alle 16, poi passerà la parola a Verissimo con Silvia Toffanin pronta ad accogliere in studio, dopo la puntata di ieri, nuovi ospiti. Per nuove emozioni.