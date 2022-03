Matteo Bocelli: chi è, età, carriera, vita privata, fidanzata, canzoni

Domenica In. E’ tutto già pronto, manca davvero poco per un’altra entusiasmante puntata da trascorrere insieme a Mara Venier, a padrona di casa di Domenica In. Anche oggi, come di consueto, tanti ospiti e tanti approfondimenti sui personaggi più in voga del momento. Tra questi, anche il giovanissimo Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli, che ci svelerà i particolari della vita e carriera. Scopriamolo insieme!

Chi è Matteo Bocelli?

Nasce a Forte dei Marmi, l’8 ottobre del 1997, è giovanissimo, ha solamente 24 anni ed è già molto noto. E’ un cantante figlio d’arte, dal fisico statuario, una giovane promessa della musica italiana a tutti gli effetti. Si tratta del secondogenito di Andrea Bocelli. E’ nato dal suo primo matrimonio, quello con Enrica Cenzatti (i due hanno però divorziato nel 2002) con cui vive attualmente.

La famiglia di Matteo

Anche Matteo è stato trascinato nel vortice della musica dal padre. Diversamente, invece, per il , che ha deciso di dedicarsi a tutt’altra professione: l’ingegnere. Per inciso, ha anche una sorella, nata el 2012 dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti (con cui Matteo ha un ottimo rapporto). La sorella si chiama Virginia Bocelli.

La passione per la musica e la moda

Matteo ha già un grandissimo successo, pur essendo davvero molto giovane e appena entrato in questo mondo. La passione è ovviamente per il canto, tanto da voler percorrere la stessa carriera del suo mentore ed eroe. Inoltre Matteo ha numerosi amici vip, tra cui: Ed Sheeran, Nicole Scherzinger, Céline Dion e Leonardo Di Caprio. A soli 21 anni ha già firmato un contratto importantissimo con Capital Records, la casa discografica di Norah Jones e Katy Perry per intenderci. Grazie al suo fisico e al suo trascinante sorriso, ha anche collaborato con diverse case di moda, tra cui GUESS per la quale ha posato nel 2017 con Jennifer Lopez.

Vita sentimentale con miss Italia

Il ragazzo, però, nonostante una forte presenza sui sociale e un vasto pubblico di seguitori, sembra essere molto riservato sulle questioni amorose. Fino a poco tempo fa avremmo scommesso che fosse single. Eppure, il giovane talento è stato paparazzato dal settimanale Gente a Forte dei Marmi con Carolina Stramare, ex miss Italia. Nonostante gli scatti inequivocabili, i due si sono dichiarati ai fan soltanto amici.