Verissimo, anticipazioni sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022: chi sono gli ospiti, a che ora inizia

Non esiste weekend, ormai da mesi, senza Verissimo. E senza, cioè, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Alla conduzione, come sempre, il garbo, l’eleganza e la dolcezza di Silvia Toffanin, che sa come accogliere in studio i suoi ospiti e farli sentire a proprio agio. Tra emozioni, che non mancheranno, racconti di vita e ‘chicche’ inedite ed esclusive. Ma chi si siederà di fronte alla padrone di casa nelle puntate di sabato 10 e domenica 11 dicembre? Cosa vedremo su Canale 5?

Giulia De Lellis ospite di Verissimo

Tra gli ospiti di sabato 10 dicembre ci sarà Giulia De Lellis, l’influencer pometina seguita da migliaia e migliaia di followers su Instagram. Lei, che è diventata famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dove l’abbiamo vista nei panni di corteggiatrice di Andrea Diamante, si racconterà ancora una volta ai microfoni di Silvia Toffanin. Proprio lì, a Verissimo, aveva raccontato la fine della storia con il dj di Verona e aveva parlato di quel tradimento, che lei ha scoperto quasi per caso. Ora la bella Giulia è di nuovo fidanzata ed è felice al fianco di Carlo Beretta, un ragazzo schivo e riservato. Ma i due si completano.

A che ora inizia sabato?

In attesa di sapere chi saranno gli altri ospiti, vi anticipiamo che Verissimo sabato andrà in onda in anticipo. E cioè a partire dalle 14.10 su Canale, per poi concludersi intorno alle 16. Domenica, invece, alle 14 andrà in onda il pomeridiano di Amici e Silvia Toffanin accoglierà i suoi ospiti dalle 16.

Gli ospiti di domenica

Dopo la puntata del sabato, come sempre, ci sarà l’appuntamento domenicale. Tra gli ospiti, in base alla scaletta e alle prime anticipazioni, anche Francesca Cipriani e il suo Alessandro Rossi. L’ex volto della pupa e il secchione, nonché ex concorrente del GF VIP, e l’imprenditore di Bologna, sono convolati a nozze da poco. E ora sognano di allargare la famiglia.