Perché Alfonso Signorini non era presente al matrimonio di Francesca Cipriani? Cosa ha detto il conduttore del GF VIP

Qualche giorno fa Francesca Cipriani e il suo Alessandro si sono sposati. La richiesta del futuro sposo era arrivata in diretta nella casa del Grande Fratello vip della scorsa edizione. Il grande amore tra i due e la lontananza hanno indotto la coppia a decidere si convolare a nozze. E per il grande giorno Francesca aveva chiesto al conduttore del reality di farle da testimone di nozze. In tanti si sono chiesti come mai Alfonso Signorini non fosse presente il giorno del matrimonio, si è detto che il testimone ‘ha dato buca’. Ma la verità sembra essere tutt’altra ed è proprio Signori a spiegare come sono andate le cose attraverso il format della Sua rivista Casa Chi.

La spiegazione di Alfonso Signorini

“Io voglio farmi serio, non ho replicato alla polemica. Ieri mi sono trovato sul web come ‘disertatore’, come quello che dà buca ai matrimoni. Non ho dato buca a nessun matrimonio, lo sanno anche Francesca e Alessandro. Avevo accettato il loro invito ma 15 giorni prima delle nozze ho avuto un impegno e li ho chiamati, li ho avvisati 15 giorni prima delle nozze. Se non hanno fatto a tempo a cancellare il mio nome dagli inviti non posso esserne responsabile”.

Ha ampiamente chiarito la sua assenza alla cerimonia di nozze di Francesca e Alessandro il conduttore del Grande Fratello vip che si è voluto poi soffermare anche sulla scelta degli sposi di chiedere a Giucas Casella di ricoprire il ruolo a lui destinato. “Hanno avuto tempo di organizzarsi – ha chiarito ancora Signorini -Giucas non è stato un ripiego. Conosco le norme della buona educazione, mai avrei dato buca”. Francesca Cirpiani e il suo novello sposo, Alessandro Russo, sono poi stati invitati da Alfonso Signorini come ospiti in una delle puntate del suo reality. D’altro canto è proprio lì che è tutto è iniziato…