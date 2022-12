Francesca Cipriani sposa Alessandro Russo: il testimone Alfonso Signorini diserta la cerimonia

La richiesta di matrimonio era arrivata nella casa del Grande Fratello vip della scorsa edizione. Francesca Cipriani, non aveva esitato, alla richiesta del suo Alessandro Russo, aveva risposto un sonoro: “Sì”. Contemporaneamente aveva chiesto ad Alfonso Signorini di essere il suo testimone di nozze.

Il testimone di nozze diserta la cerimonia

Ebbene la data del matrimonio di Francesca e Alessandro è arrivata, ma del testimone di nozze non c’è stata traccia. Signori ieri, 3 dicembre, non ha presenziato alla cerimonia di nozze della Cipriani. Qualcosa non è andato per il verso giusto. Eppure era tutto stabilito, il nome del conduttore del GF vip era sugli inviti, sembrava tutto definito, non dovevano esserci problemi. I testimoni di Francesca erano la sorella Elena e Signorini.

Al posto di Signorini, Giucas Casella

L’attesa del conduttore si è rivelata vana e al posto di Signorini, Francesca ha optato per Giucas Casella. Quest’ultimo ha tamponato l’assenza del testimone annunciato, mentre ancora non è noto il motivo per il quale il conduttore di Canale 5 non si sia fatto vedere alla cerimonia. Strano che non siano arrivati spiegazioni o chiarimenti da parte di Signorini che era stato invitato per tempo alle nozze… ben un anno fa subito dopo la proposta di Alessandro. In quel frangente Francesca gli aveva chiesto di farle da testimone di nozze. Sicuramente il conduttore avrà avuto un buon motivo per dare forfait ad un appuntamento programmato da tempo, senza dubbio nelle prossime ore chiarirà alla sposa e ai suoi fan i motivi per i quali non è potuto essere presente in chiesa.