Alessandro Rossi, chi è il marito di Francesca Cipriani: età, lavoro, vita privata, matrimonio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Silvia Toffanin, padrona indiscussa del contenitore Mediaset di successo, accoglierà in studio molti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto, senza freni, parlando della carriera e della vita privata. Tra di loro anche i neo sposi, Francesca Cipriani, ex volto della Pupa e il Secchione, e Alessandro Rossi: i due sono convolati a nozze da pochi giorni e a Verissimo, per la prima volta, rivedranno le immagini del loro matrimonio. Loro che, tra l’altro, hanno anche intenzione di allargare la famiglia. E diventare genitori.

Cosa sappiamo su Alessandro Rossi, marito della Cipriani

Alessandro Rossi, classe 1991, ha 31 anni ed è nato in Emilia Romagna, a Cesenatico. Lavora come arredatore di interni ma della sua vita privata non si sa molto. La sua azienda ha molti clienti VIP, un elemento quest’ultimo che potrebbe avere un qualche tipo di correlazione con lo scoppio della loro storia d’amore. I due, ad ogni modo, si sono conosciuti in una cena tra amici. Alessandro è un imprenditore edile, lavora per un’azienda di Forlì con sede nella sua Cesenatico ed è, come anticipato, costruttore e arredatore di case di molti personaggi noti del mondo dello spettacolo.

La storia d’amore con Francesca Cipriani

Alessandro Rossi è diventato noto nel 2021, quando Francesca Cipriani, ora sua moglie, ha pubblicato una foto insieme sui social. “Ci siamo piaciuti subito, ho accettato il suo invito a cena, poi non ci siamo lasciati. Sapeva come colpirmi” – ha raccontato la showgirl. Che condivide con il suo Alessandro anche l’amore e la passione per il cibo e la buona cucina. La proposta di matrimonio, però, è arrivata proprio nella casa del Grande Fratello Vip, dove Francesca era entrata l’anno scorso come concorrente: lui si è inginocchiato davanti a lei e ora, come promesso, sono diventati marito e moglie.

Instagram di Alessandro Rossi

Il fidanzato di Francesca Cipriani ha un profilo Instagram e con l’account @alessandro_rossi_edilgeo vanta oltre 40 mila followers.