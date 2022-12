Domenica In, anticipazioni 11 dicembre 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1, subito dopo il TG1, è uno. Ed è quello con Domenica In, la storica trasmissione del giorno di festa condotta da Mara Venier, la ‘zia’ nazionale che accoglierà anche l’11 dicembre tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera ai successi fino alla vita privata. Eccezionalmente, però, questa settimana il programma inizierà sì alle 14, ma terminerà intorno alle 15.30 per dare la linea all’Eurovision Junior, che si terrà in Armenia. Anche l’Italia, ovviamente, gareggia e noi saremo rappresentati dalla piccola Chanel Dilecta, che salirà sul palco con il brano ‘Bla bla bla’.

La famiglia Bocelli a Domenica In

Stando alle anticipazioni diffuse dal sito TVBlogo, Mara Venier aprirà la puntata con la famiglia Bocelli. O meglio, in studio arriveranno Andrea, Matteo e Virginia Bocelli, che si racconteranno a cuore aperto e presenteranno il loro ultimo album dal titolo ‘A family Christmas’. In questo album Andrea Bocelli canta insieme a Matteo e alla piccola Virginia. Ma non solo. La famiglia è anche protagonista di un cartone animato dei Simpson, che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ dal prossimo 15 dicembre.

L’intervista a Drusilla Foer (e non solo)

Ma non finisce qui. La puntata, poi, continuerà con un’intervista di Mara Venier a Drusilla Foer, che l’anno scorso abbiamo visto sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus. Lei da lunedì 12 dicembre tornerà su Rai 2, a partire dalle 19.50, con il suo ‘Almanacco di Drusilla’. Spazio, infine, alla musica: ci saranno Shel Shapiro e Sal da Vinci, ma Mara Venier accoglierà in studio anche Fabrizio Moro, che ha da poco pubblicato un nuovo singolo dal titolo ‘Senza di te’.

A che ora finisce Domenica In

L’appuntamento con Domenica In, quindi, è per l’11 dicembre a partire dalle 14. Mara Venier andrà in onda con il suo programma in versione ‘ridotta’ perché alle 15.30, come anticipato, darà la linea all’Eurovision Junior.