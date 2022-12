Mara Venier ha il Covid: la puntata di Natale di Domenica In è a rischio?

L’appuntamento natalizio con Domenica In è in forse. La conduttrice, Mara Venier, ha il Covid. È stata lei stessa a darne notizia con un messaggio inviato a Fiorello durante ‘Viva Rai 2’. “Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so’ beccata il Covid”. Adesso nascono una serie di interrogativi e conseguenti ipotesi circa l’appuntamento domenicale che questa settimana cade proprio nel giorno di Natale.

Come sta Mara Venier

L’idea più probabile è che si mandi in onda ‘il meglio di Domenica In’. Intanto si apprende che Mara ha “una sintomatologia piuttosto importante”, ma è seguita dal professor Francesco le Foche. La notizia è stata appresa dallo staff della Rai con preoccupazione. ‘Zia Mara’ è una presenza rilevante in casa Rai.

Intanto sembra davvero improbabile che la Venier possa essere presente domani in studio per registrare la puntata natalizia di Domenica In che dovrebbe andare in onda il 25 dicembre. Ma Mara non sembra voler demordere e ha dichiarato all’Adnkronos: “Spero di riuscire ad esserci in qualche modo”. Chissà se, come ha fatto intendere la conduttrice, si potrà registrare la puntata da remoto. Bisognerà vedere cosa deciderà ‘mamma Rai’ e noi telespettatori dovremo aspettare fino a domenica prossima per vedere quale sarà stata la scelta della produzione. Mentre si spera che la Venier possa essere guarita e che si sia negativizzata per la puntata del 1 gennaio quando è prevista una puntata in diretta.