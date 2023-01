Prima Festival 2023: quando inizia, chi conduce e chi sono gli inviati

Ci siamo, mancano poche settimane all’inizio del 73esimo Festival di Sanremo, ma chi condurrà il programma Prima Festival? Fervono i preparati e le sorprese certamente non mancheranno. Alla conduzione del Festival troviamo, ancora una volta, la maestria e l’abilità di Amadeus che è pronto a regalare ai telespettatori un momento di gioia e relax all’insegna della musica! Ma vediamo invece chi ci sarà al timone del programma Prima Festival.

Sanremo 2023, Madonna tra gli ospiti internazionali? Chi ci sarà sul palco dell’Ariston da Amadeus

Sanremo, chi condurrà il Prima Festival

Ad occuparsi della trasmissione Prima Festival saranno una conduttrice, un trio di youtuber e un attore figlio d’arte: ‘La squadra del Prima Festival sarà composta da Andrea Delog e come inviati ci saranno gli autogol – Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli- e Jody Cecchetto, attore e figlio di Claudio Cecchetto’, questo le parole del direttore artistico e presentatore del Festival Amadeus il quale ha poi aggiunto che: ‘Mi piacerebbe recuperare la presenza di artisti internazionali ospiti al Festival di Sanremo, negli ultimi due anni non ho potuto farlo. Quest’anno stiamo lavorando per cercare di riportare qualche artista internazionale’.

Un’artista internazionale a Sanremo?

Rimanendo in tema di artisti internazionali al Festival della canzone italiana, uno dei rumors che nel corso di queste ore sta circolando in rete riguarda proprio l’eventuale, presunta presenza di Madonna alla manifestazione. Tutto è cominciato da un’indiscrezione trapelata nel programma mattutino Viva Rai 2 di Fiorello, nel quale il comico si è lasciato scappare la possibilità che, per l’appunto, alla 73esima edizione di Sanremo possa esserci anche un’artista internazionale donna di origini italiane. Le dichiarazioni non sono passate inosservate ed i rumors su chi possa essere non si sono fatti attendere. Tra i nomi, oltre la sovra citata Madonna anche Ariana Grande e Alicia Keys. Chi sarà? Un interrogativo che, molto probabilmente, È molto probabile verrà sciolto domani quando Amadeus sarà in collegamento da Mara Venier nella trasmissione Domenica In.