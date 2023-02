Sanremo 2023, chi è Tommaso ‘Berna’ Bernasconi (cantante dei Colla Zio): età, canzoni, fidanzata, foto e Instagram

I Colla Zio sono uno dei gruppi esordienti al Festival di Sanremo e c’è attesa per capire quale risultato potranno ottenere (e non certo in termini di classifica finale). La band è nata a Milano nel 2019, quindi poco più di 4 anni fa. Sono noti per alcuni dei loro singoli che li hanno portati alla ribalta come Bibite o Fuori il petto. Ma cosa sappiamo sui loro componenti e in particolare su Tommaso Berna? Cerchiamo di saperne qualcosa in più con questo articolo.

Cosa sappiamo su Tommaso ‘Berna’ Bernasconi

Tommaso è una delle voci del gruppo musicale de I Colla Zio insieme ad Andrea Malatesta, Francesco Lamperti, Andrea Arminio e Tommaso Manzoni, con quest’ultimo che si occupa anche delle tastiere e del sintetizzatore. Su di lui, a dire la verità, non ci sono molte notizie. Sappiamo che è nato nel 1998 e che come gli altri ha puntato tutto su questo progetto musicale per certi versi inedito. La loro musica infatti non appartiene ad un genere ben definito: non è pop, non è indie, non è rock, ma sicuramente è imprevedibile e questo probabilmente piace ai loro fan che dimostrano subito di apprezzare. Loro, in arte Lampo, Berna, Mala, Petta e Arno, e all’anagrafe Andrea Mala Malatesta, Andrea Armo Arminio, Tommaso Berna Bernasconi per l’appunto, Francesco Lampo Lamperti e Tommaso Petta Manzoni hanno tutti un’età compresa tra i 20 e i 30 anni.

I Colla Zio a Sanremo 2023

E adesso la band è pronta al grande salto. A Sanremo 2023, dopo aver superato le selezioni di Sanremo Giovani, il gruppo ha ottenuto la possibilità di gareggiare tra i big del Festival. E ora saliranno sul palco dell’Ariston con il brano ‘Non mi va’. Dove potranno arrivare? Non ci resta che attendere l’inizio del Festival per saperne di più (anche in ottica del Fanta Sanremo).

