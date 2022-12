Colla Zio a Sanremo Giovani 2023: chi sono, età, carriera, canzoni, Instagram, testo e video di Asfalto

Tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023 ci sono anche i Colla Zio, una band milanese composta da cinque ragazzi: Lampo, Berna, Mala, Petta e Arno, all’anagrafe Andrea Mala Malatesta, Andrea Armo Arminio, Tommaso Berna Bernasconi, Francesco Lampo Lamperti e Tommaso Petta Manzoni tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Il progetto di creare un gruppo musicale è nato quasi per caso, in un giorno qualunque tra i cinque giovani che sembrano aver davvero poco in comune uno con l’altro: uno è un laureato, un altro un magazziniere, un altro ancora meccanico e poi c’è chi sta ancora studiano. Il successo arriva immediato nonostante la loro musica non appartenga a un genere ben definito: non è pop, non è indie, non è rock, ma sicuramente è imprevedibile e questo probabilmente piace ai loro fan che dimostrano subito di apprezzare.

Il quintetto è stato unito dall’amore per la musica, le loro canzoni si incentrano sulla Generazione Z per raccontarne tutti gli aspetti. Il loro esordio risale al 2019 con la pubblicazione del doppio singolo: Bibite – Americana. Nel 2021 presentano l’Ep Zafferano e oggi sono riusciti a conquistare un posto tra i finalisti del Festival della canzone italiana, sezione Giovani, con Asfalto. La scelta del nome del gruppo è facilmente decifrabile. Colla sta per collettivo, Zio invece è una tipica espressione milanese. Da qui i Colla Zio.

Stasera le esibizioni che decreteranno tra i 12 finalisti chi avrà diritto a salire sul palco dell’Ariston e tra questi figurano oltre ai Colla Zio anche: Gianmaria con Le città che odi, Fiat 131 con Pupille,Olly con L’anima balla, Noor con La tua Amèlie, Sethu con Sottoterra, Mida con Malditè, Will con Le cose più importanti, Romeo & Drill con Giorno di scuola, Shari con Sotto Voce, Giuse The Lizia con Sincera e Maninni con Mille porte.

Su Instagram I Colla Zio, band ancora giovanissima, conta già 4.040 follower

