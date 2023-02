Quanto guadagna Chiara Ferragni a Sanremo 2023? Il cachet

L’influencer e imprenditrice digitale, Chiara Ferragni sarà co- conduttrice del Festival di Sanremo nella prima e nell’ultima serata del Festival, accanto a Amadeus. E tra le tante indiscrezioni che iniziano ad arrivare sul Festival c’è anche quella relativa al compenso della Ferragni. A quanto ammonterebbe il suo cachet?

A quanto ammonta il compenso della Ferragni

In tanti si staranno chiedendo quale sarà il compenso della nota imprenditrice digitale. Sembrerebbe che per le due serate di conduzione del Festival di Sanremo 2023 che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio, le verrà corrisposto un cachet di circa 100 mila euro. Una somma da capogiro visto che generalmente alle co-conduttrici, finora almeno, sono state corrisposte somme di circa 30mila euro. Ne sono un esempio Sabrina Ferilli e Brusilla Foer, la prima prese 25 mila euro, la seconda 15 mila.

Se da molte parti il cachet dell’influencer ha provocato critiche c’è anche chi, come Francesco Facchinetti, giustifica questo compenso con la capacità che Chiara Ferragni ha di richiamare pubblico e suscitare interesse nei telespettatori. Elementi preziosi per il buon andamento della kermesse canora.

L’intervento di Facchinetti in merito al cachet dell’influencer

Il conduttore televisivo e cantante, figlio del noto Roby Facchinetti, sottolinea: “Ci sono stati degli ospiti che al Festival di Sanremo hanno preso anche 500 – 600 mila euro per una serata. Ci sono stati direttori artistici e presentatori che hanno preso più di un milione di euro. E poi ricordatevi che il prezzo che una persona prende è direttamente proporzionale a quanti soldi fa guadagnare al Festival di Sanremo. Se mettono sul palco Chiara Ferragni, vuol dire che guadagneranno grazie a lei, gli sponsor, ecc, almeno 30 volte tanto. Basta con questa retorica e demagogia sulla gente che non arriva alla fine del mese. So che fa incaz**re, ma il mondo va così. Non abbiamo bisogno di insultare Chiara Ferragni. Non è colpa sua se la gente non arriva alla fine del mese, è colpa di qualcun altro. Io darei anche 200 mila euro a Chiara Ferragni, ma non li darei ai parlamentari. Ecco, inc**ziamoci per quello”.