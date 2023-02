Sanremo 2023, chi sono i cantanti della prima serata: ordine di uscita di martedì 7 febbraio 2023

L’attesa è quasi finita, il conto alla rovescia si può attivare e i nomi dei cantanti che si esibiranno nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023 sono stati svelati. Ad annunciare i ‘big’ che saliranno sul palco dell’Ariston e apriranno il Festival è stata poco fa la responsabile Rai in conferenza stampa. Si partirà seguendo l’ordine alfabetico, ma la scaletta ancora non è stata resa nota: per quella bisognerà pazientare un po’ e aspettare la giornata di domani. I cantanti ci sono, la conduttrice Chiara Ferragni pure. Domani, inoltre, saliranno sul palco Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione con Brividi e ci sarà la reunion dei Pooh. Ma non solo. Al fianco di Amadeus anche l’attrice Elena Sofia Ricci, che presenterà la fiction ‘Fiori sopra l’inferno’.

Chi sono i cantanti di martedì 7 febbraio a Sanremo 2023

Ecco, dunque, i cantanti (i primi 14) che si esibiranno martedì 7 febbraio, nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2023:

Anna Oxa con Sali (canto dell’anima)

Ariete con Mare di guai

Colla Zio con Non mi va

Coma_Cose con L’addio

Cugini di Campagna

Elodie con Due

Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato

GianMaria con Mostro

Leo Gassmann con Terzo cuore

Mara Sattei con Duemilaminuti

Marco Mengoni con Due vite

Mr Rain con Supereroi

Olly con Polvere

Ultimo con Alba

I cantanti di mercoledì 8 febbraio a Sanremo 2023

Mercoledì 8 febbraio, invece, sarà la volta degli altri 14 big in gara. E cioè: