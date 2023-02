Quanto costa la villa di Chiara Ferragni a Sanremo? Ecco dove si trova

Il Festival di Sanremo prenderà il via domani, martedì 7 febbraio e alla conduzione accanto ad Amadeus ci sarà Chiara Ferragni. L’influencer da Milano si è trasferita in Liguria per prendere parte alla kermesse musicale, nella prima e nell’ultima giornata del Festival della canzone italiana e per l’occasione ha deciso di alloggiare in una lussuosa villa situata vicino Sanremo.

La Ferragni è arrivata domenica 5 febbraio

La Ferragni è arrivata già nella giornata di ieri, 5 febbraio in Liguria e sembra sia pronta per questa nuova avventura: affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston. Per trascorrere questi giorni che la vedranno tra i protagonisti dello show ha scelto una meravigliosa villa, Villa Dendi, situata nel Comune di Cipressi.

L’influencer pare sia venuta con tutta la famiglia e nella meravigliosa abitazione di 700 metri quadrati potranno godere di tutti i comfort visto che oltre ad avere un giardino di 30mila metri quadrati, può contare su otto camere da letto, otto bagni, tre cucine e diversi saloni. Per non parlare della vista mozzafiato che si apre sulla costa ligure fino alla Corsica oltre ad aver una piscina a sfioro con acqua salata e una piccola piscina interna con una sala idromassaggio.

Quanto costa affittare Villa Dendi

Una scelta invidiabile quella di Villa Dendi che solitamente è destinata a personaggi del mondo dello spettacolo che partecipano al Festival di Sanremo. Ma quanto costa? Qual è il prezzo che la Ferragni deve corrispondere per poter soggiornare con la sua famiglia a Villa Dendi? Il prezzo per il noleggio è di 6mila euro al giorno, mentre il pezzo di vendita è di 5 milioni di euro. E Chiara Ferragni si sente già a suo agio nella villa in cui ha già realizzato una serie di foto che la ritraggono con dietro il panorama mozzafiato sulla costa ligure.