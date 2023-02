Sanremo 2023, la scaletta serata per serata: ospiti e anticipazioni

Le sorprese non mancheranno a Sanremo 2023, con Amadeus che continua a regalare rumors sui possibili grandi ospiti internazionali di questa edizione. La domanda che un po’ tutti gli appassionati del Festival si fanno è una sola, in questi giorni: “Cosa vedremo nelle cinque serate di manifestazione canora?”. Sicuramente tanta musica, visti gli artisti in gara e quelli chiamati dall’estero, ma soprattutto un palco dove far talk su argomenti delicati come il razzismo, la parità di genere e soprattutto il conflitto in Ucraina, come previsto con l’intervento del presidente Volodymyr Zelensky.

Cosa vedremo a Sanremo 2023?

Il Festival 2023 è in procinto di iniziare, con Amadeus che continua a sfornare rumors, anche con la simpatica complicità di Fiorello a Viva Rai2, sugli ospiti nazionali e internazionali da portare sul palco dell’Ariston. Grande attesa ci sarà per la serata dei duetti, che si svolgerà venerdì 10 febbraio. Lo “start” all’edizione 2023 è ormai prossimo, quando martedì 7 febbraio alle 20.30, su Rai 1, inizierà il PrimaFestival.

Il pubblico attende soprattutto la scaletta dei cantanti in gara, magari anche con l’idea di aspettare svegli il proprio beniamino prima di andare a dormire. Dopotutto, il Festival di Amadeus ci ha abituato alle ore piccole, finendo puntualmente a tarda notte. Una caratteristica che, nonostante lo storcere del naso di qualche telespettatore, verrà mantenuta anche quest’anno. Tutte le serate si concluderanno intorno all’1.30, mentre la Finale addirittura alle 2.00.

La prima serata

La prima serata sarà condotta da Amadeus e Gianni Morandi, accompagnati per l’occasione dall’influencer Chiara Ferragni. Durante la serata, verranno eseguite le prime 14 canzoni in gara. Apriranno la serata Mahmood e Blanco, che per l’occasione eseguiranno il brano con cui hanno vinto la scorsa edizione del Festival di Sanremo: Brividi. Oltre loro, sul palco anche una reunion dei Pooh ed Elena Sofia Ricci. Rumors parlano anche di una presenza di Fiorella Mannoia.

Seconda serata

Oltre ad Amadeus e Gianni Morandi, sarà la volta di Francesca Fagnani alla conduzione. Verranno eseguite le altre 14 canzoni degli artisti. Alla fine della serata, verra stillata una classifica complessiva con tutti i brani. Per ospiti, anzitutto l’inedito trio italiano Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi canterà dei medley di questi tre immensi artisti. Poi spazio al trio hip pop americano dei Black Eyed Peas per i più giovani. Per la satira, spazio al comico Angelo Duro.

Terza serata

Per la terza serata, sarà la pallavolista Paola Egonu ad accompagnare Morandi e Amadeus. Durante lo svolgimento della serata, verranno cantante tutte le 28 canzoni in gara. Saranno ospiti i Maneskin, forti del successo planetario, e Peppino Di Capri, che probabilmente riceverà un premio alla carriera.

La serata delle cover

La quarta serata sarà quella delle cover, con gli artisti che potranno cantare successi italiani e internazionali con un artista di fama internazionale. A condurre con Amadeus e Morandi, questa volta sarà Chiara Francini. Gli ospiti saranno il cast intero di Mare Fuori.

La Finale di Sanremo 2023

Per la Finale di Sanremo 2023, torna Chiara Ferragni insieme al duo Amadeus-Morandi alla conduzione. Sarà la serata che decreterà il vincitore, che conquisterà il diritto di partecipare all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. Ospiti della serata saranno Gino Paoli, i Depeche Mode e il controverso videomessaggio del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.