Miley Cyrus a Sanremo 2023? Ultime news e cosa sappiamo sugli ospiti del Festival

Potrebbe rivelarsi un Festival di Sanremo 2023 scoppiettante, specialmente se fosse confermata la presenza della star Miley Cyrus sul palco del teatro Ariston. Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma Amadeus sta provando a far salti mortali per portare alla manifestazione canora la cantante statunitense più discussa del secolo, soprattutto per i suoi scandali a base di droga e sesso.

Il rumors su Miley Cyrus

Con la presenza della cantante statunitense, diventerebbe un Festival sanremese molto incandescente. Un colpo da novanta, che renderebbe ricco quest’edizione di Sanremo ricca di ospiti internazionali. Infatti, già confermato il trio hip-pop dei Black Eyed Peas, poi ieri sera anche l’annuncio, anche a sorpresa, della band elettronica dei Depeche Mode, composta oggi dal cantautore Dave Gahan e il musicista Martin Gore.

La presenza di Miley Cyrus è la più indiziata per essere la grande ospite del Festival di Sanremo, in quanto è ricercata una cantante di grande fama mondiale. Una posizione cui, almeno per i rumors, la giovane cantante si starebbe giocando il posto con due star di fama mondiale e di origine italiana: si parlerebbe del ritorno all’Ariston di Madonna dopo l’esibizione di “Frozen” nel 1998 e Lady Gaga, con quest’ultima che aveva chiesto cifre mostruose per partecipare all’edizione del 2021.

Miley Cyrus è in Liguria?

A rendere plausibile la presenza di Miley Cyrus a Sanremo, anche l’avvistamento di qualche fan. Infatti, un utente del web avrebbe “casualmente” incrociato l’artista per le strade della Liguria. Vacanza per la giovane artista? Lavoro su un nuovo video musicale alle Cinque Terre? Non si sa ancora nulla di preciso, come non è dato sapere la località dove sarebbe stata avvistata l’artista americana. Plausibile, qualora la notizia fosse vera, che la ragazza stia facendo le prove in vista della diretta del Festival di Sanremo 2023, venendo appositamente in Italia per fare le prove di qualche suo brano che canterà all’Ariston.