Galeazzo Bignami, chi è il viceministro che Fedez ha attaccato a Sanremo 2023: età e carriera

Un altro colpo di scena è andato in onda ieri, durante il secondo appuntamento con Sanremo. Dopo il ‘caso’ Blanco ecco che a parlare questa volta è Fedez che non lesina attacchi verso il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami ma non solo.

Cosa ha detto Fedez nella seconda serata di Sanremo

‘Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia al lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler’. Queste le provocatorie parole del rapper che con un freestyle dal palco della Costa Smeralda ha attaccato Galeazzo Bignami, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il politico non è stato però l’unico a finire nel mirino del rapper. Fedez ne aveva anche per la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella e il Codacons: ‘Purtroppo l’aborto è un diritto sì, ma non l’ho detto io, l’ha detto un ministro. A volte anche io sparo ca***te ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guarda come mi diverto’.

Chi è Galeazzo Bignami

Nato a Bologna il 25 ottobre del 1975, Galeazzo Bignami è figlio di Marcello Bignami che era un volto storico della destra bolognese. Il padre è stato nella direzione nazionale dell’MSI e successivamente di AN, ricoprendo anche la carica di consigliere regionale e comunale tra la metà degli anni Ottanta e i primi anni Duemila. Bignami milita nella destra bolognese fin da giovane. A 14 anni entra nel Fronte della Gioventù e tre anni dopo è segretario regionale del Fronte Universitario di Azione Nazionale (FUAN). Nel 1999 viene eletto consigliere comunale a Bologna e dal 2001 al 2004 è alla guida di Alleanza Nazionale al Comune di Bologna. Nel 2018 è coordinatore regionale di Forza Italia nell’Emilia Romagna ma nell’agosto del 2019 si dimetta e passa a Fratelli D’Italia.