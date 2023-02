Orari terza serata Sanremo 2023: scaletta ufficiale e a che ora si esibiscono i cantanti

Scaletta ufficiale dei cantanti della terza serata di Sanremo 2023. Dopo il debutto della prima puntata e il successo della seconda, anche e soprattutto in termini di ascolti, tra ospiti, grandi canzoni e momenti che resteranno nella storia, questa sera giovedì 9 febbraio andrà in onda, a partire dalle 20.40, la terza e imperdibile puntata del Festival. Al fianco di Amadeus, per la quarta volta consecutiva direttore artistico, ci saranno Gianni Morandi, suo compagno di viaggio, e la pallavolista, vero orgoglio italiano, Paola Egonu.

Paola e Chiara aprono la terza serata del Festival di Sanremo

Saranno Paola e Chiara ad aprire la terza e imperdibile serata del Festival di Sanremo. Le due con la canzone ‘Furore’ faranno scatenare il pubblico a casa e quello a teatro. Si balla, dunque, e si inizia alla grande.

La scaletta ufficiale e l’ordine di esibizione di giovedì 9 febbraio 2023

Di seguito ecco la scaletta ufficiale con l’ordine di uscita dei cantanti, che questa sera saliranno tutti (ben 28) sul palco dell’Ariston:

Paola e Chiara con Furore Mara Sattei con Duemilaminuti Rosa Chemical con Made in Italy Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato Levante con Vivo Tananai con Tango Lazza con Cenere LDA con Se poi domani Madame con Il bene nel male Ultimo con Alba Elodie con Due Mr Rain con Supereroi Giorgia con Parole dette male Colla zio con Non mi va Marco Mengoni con Due Colapesce e Dimartino con Splash Coma Cose con L’Addio Leo Gassmann con Terzo cuore Cugini di Campagna con Lettera 22 Olly con Polvere Anna Oxa con Sali (canto dell’anima) Articolo 31 con Un bel viaggio Ariete con Mare di guai Sethu con Cause perse Shari con Egoista Gianmaria con Mostro Modà con Lasciami Will con Stupido.

Chi sono gli ospiti e programma completo

Tra gli ospiti della terza serata i Maneskin con Tom Morello, Peppino Di Capri, Sangiovanni (che si esibirà con Gianni Morandi sulle note di Fatti mandare dalla mamma). All’Ariston tornerà anche Massimo Ranieri, ma questa volta con Rocio Munoz Morale per presentare un nuovo programma Gli italiani hanno sempre ragione.