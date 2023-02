Paola e Chiara a Sanremo 2023: chi sono, età, canzoni, fidanzati, foto, Instagram, testo, video e significato di Furore

Paola e Chiara saliranno nuovamente sul palco di Sanremo 2023 con il loro nuovo brano: “Furore“, le due sorelle sembrano più agguerrite che mai. L’emozione è tanta e il nuovo brano sembra pronto a far impazzire il pubblico dell’Ariston, ecco tutto quello che sappiamo sulla canzone.

Dagli esordi al debutto di Paola e Chiara

Le due sorelle compongono un duo canoro al femminile che ha fatto la storia della musica italiana. Chiara Lezzi è nata a Milano il 27 febbraio 1973, ha 50 anni ed è del segno dell’acquario. Paola Lezzi, invece, è nata il 30 marzo 1974 ed è del segno dell’Ariete. Durante la loro carriera musicale hanno venduto ben 5 milioni di dischi e sono pronte a tornare sul parco dell’Ariston. A metà anni ’90 sono state coriste della band 883 e hanno partecipato a Sanremo per la prima volta nel 1997, dove hanno riscosso un grande successo. Avevano portato il brano “Amici come prima”, con cui hanno vinto la categoria delle giovani proposte, il brano è stato un vero e proprio tormentone di quegli anni. Il pezzo uscirà nel loro primo disco “Ci chiamano bambine” che venderà 150mila copie. Nel 2000 partecipano al Festivalbar con l’iconica “Vamos a bailar”. Partecipano a Sanremo anche nel 1998 con “Per te” e nel 2005 con “A modo mio”.

Vita privata: i fidanzati, foto e Instagram

Cosa sappiamo sulla vita privata delle due sorelle? Paola è fidanzata dal 2007 con uno dei fotografi di moda più apprezzati in circolazione: Paolo Santambrogio. La relazione procede a gonfie vele, vivono a Milano, non sono sposati e non hanno figli. Chiara, invece, ha avuto il suo punto di svolta durante un viaggio a Gerusalemme nel 2008: si è convertita all’ebraismo e ha sposato un ex rabbino Meir Cohen. Chiara non è presente su Instagram, mentre Paola Lezzi ha un profilo seguito da 132.000 persone e ha subito condiviso la cover della nuova canzone “Furore” che le sorelle porteranno a Sanremo 2023.

La canzone in gara: testo di Furore, video e significato

La canzone in gara si chiama “Furore” e promette di far ballare l’intero teatro dell’Ariston. Il testo ed il video devono ancora essere pubblicati, mentre hanno lasciato qualche dichiarazione per quanto riguarda il significato: “La canzone parla di un momento di unione e divertimento espresso con tanta intensità“, hanno dichiarato. Insomma, per questo grande ritorno tutti si aspettano una canzone vivace e dirompente, che faccia ballare e cantare proprio tutti.

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me

Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi

C’è un fuoco, una strobo

Un riflesso di noi

E tutti i colori di questa città

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

Adesso che il cuore scoppia

Per la strada nella folla

È un arcobaleno

Io non so fare a meno

Di averti con me

Non dici niente però

Nei nostri sguardi

C’è un gioco, una strobo

Un riflesso di noi

Che ferma il tempo, che non se ne va

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

E due milioni di parole non bastano

Per dirti cosa sei per me

E tutto quello che ci serve è in un battito

Un battito, battito, battito

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

