Festival di Sanremo, Amadeus: i Maneskin sul palco

Festival di Sanremo, Amadeus annuncia le novità. Dopo l’annuncio delle co-conduttrici Chiara Francini, famosa attrice che sarà co-conduttrice nella serata di venerdì 9 febbraio, e la pallavolista Paola Egonu, vero orgoglio italiano, che sarà a Sanremo nella serata di giovedì, fatto proprio al TG1, stasera Amadeus ha svelato altre novità. Al Festival più amato d’Italia ci saranno i Maneskin nella terza serata, quella di giovedì.

Maneskin al festival di Sanremo

Per Amadeus avere i quattro ragazzi romani al Festival di Sanremo è un’emozione. “Per me non sarebbe Sanremo, altrimenti. Li voglio nuovamente sul palco, sono felicissimo che abbiano accettato di tornare lì dove il loro successo ha avuto inizio. Saranno presenti nella serata di giovedì perché fino a mercoledì saranno negli Stati Uniti per il loro tour”.

Poi il presentatore ha scherzato con la band romana. “Ormai a Roma non ci state più, sempre in giro per il mondo: tornate nella Capitale solo per i concerti e per vedere la Roma. State più negli Stati Uniti che a Roma. Ma il “matrimonio” a Las Vegas non lo avete fatto, come mai?”. “Perché Roma è sempre Roma: la città più bella del mondo”, hanno risposto all’unisono.

Le novità del Festival

Qualche giorno fa il conduttore e direttore artistico aveva rivelato la presenza di tre superospiti, che saliranno sul palco nel corso della seconda serata. Stiamo parlando di Gianni Morandi, che sarà anche co-conduttore, di Al Bano e Massimo Ranieri, che per la prima volta saranno insieme, per un’esibizione unica. Esibizione che segnerà sicuramente un momento decisivo del Festival di Sanremo. Nel corso della prima serata, invece, ritorneranno Mahmood e Blanco, i vincitori della scorsa edizione con il brano ‘Brividi’.

Black Eyed Peas come ospiti

Ma le sorprese non finiscono qui. Tra gli ospiti internazionali al Festival di Sanremo, come ha annunciato Amadeus al TG1, arriveranno i Black Eyed Peas, gruppo musicale alternative hip hop statunitense, che si è formato nel 1995 a Los Angeles. E che ha conquistato ben 35 milioni di album venduti.