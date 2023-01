Sanremo 2023: cosa si vince e quali sono tutti i premi in palio

Sanremo 2023 sta per iniziare e il pubblico italiano è già in grande fermento: si prospetta un’edizione unica, ricca di sorprese e ospiti inediti. Sono tante le curiosità che ruotano attorno allo show e in molti si chiedono: cosa vincono i concorrenti in gara? Quali sono i premi in palio? Ecco tutte le info sul festival più amato.

Sanremo 2023 cosa vince il primo classificato

La 73esima edizione del Festival sta per iniziare: il 7 febbraio ci sarà la prima puntata al teatro dell’Ariston. Amadeus ha da poco rivelato anche i nomi delle co-conduttrici: Chiara Francini e Paola Egonu accompagneranno la presentazione sul palco. Ci saranno anche alcuni super ospiti come i Black Eyed Peas e torneranno sul palco anche Mahmood e Blanco. Gli spettatori sono in fremito e tra le tante curiosità che si pongono, c’è anche quella dei premi in palio. Ecco cosa vincono i concorrenti che partecipano al festival.

Durante il Festival di Sanremo vengono riconosciuti molti premi, ma non c’è un vero e proprio montepremi. Il primo classificato sarà deciso dal televoto unito alla sala stampa e della giuria demoscopica, ma non vincerà un premio in denaro. Gli verrà regalata la classica statuetta raffigurante un leone d’oro rampante, simbolo della città che ospita il festival da generazioni. Sicuramente, il primo classificato (o classificata) e gli altri cantanti che arrivano in cima al podio guadagneranno tantissima visibilità per il loro progetto musicale. Inoltre, il primo classificato rappresenterà l’Italia all’Eurovision.

Tutti i premi in palio a Sanremo 2023

I premi in palio sono tre: il primo è il Premio della Critica, intitolato a Mia Martini, che viene assegnato dal 1982 e ha preso il nome della cantante dopo la sua scomparsa, nel 1996. L’anno scorso il premio è stato vinto da Massimo Ranieri, chi sarà il vincitore di quest’anno? Le scommesse del Fanta Sanremo sono già aperte! Il secondo premio è quello per il miglior testo e il terzo è il premio della miglior composizione musicale. Sono tutti premi simbolici che non hanno un compenso in denaro.