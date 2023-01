Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione, la scelta di Federico: chi ha scelto tra Carola e Alice?

Manca poco ad una nuova, imperdibile puntata del dating show più amato e seguito di sempre! Stiamo parlando di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45. In programma per venerdì 20 e sabato 21 gennaio due nuove registrazioni delle trasmissione ma nel frattempo le indiscrezioni sui troni di Lavinia Mauro e Federico Nicotera non mancano. Infatti, nel giro di pochi giorni i due dovranno fare la loro scelta e decidere con chi approfondire la conoscenza fuori dal programma. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi? Ecco qualche piccola anticipazione.

Uomini e Donne, anticipazioni 20 gennaio 2023: Armando e Maria, Alessandro chiude con Gemma, cosa vedremo oggi

Uomini e Donne, il trono di Federico Nicotera

Per quel che riguarda il trono di Federico Nicotera, il ragazzo si trova ancora conteso tra Alice e Carola. Nell’ultima puntata della trasmissione Alice aveva deciso di abbandonare lo studio dopo che il ragazzo aveva deciso di ballare con Carola. Alice, stanca della situazione, aveva deciso di andare via ma poi ha fatto un passo indietro e ci ha ripensato. Tuttavia, entrambe le ragazze sono poco contente dell’atteggiamento del tronista il quale non riesce a prendere una decisione e capire con chi delle due vuole approfondire la conoscenza fuori dal programma. Federico, dal canto suo, prova ad accontentarle entrambe ma ottiene l’effetto opposto. Pertanto, non è escluso che, arrivati a questo punto del programma, le ragazze potrebbero metterlo ulteriormente alle strette così da indurlo nel prendere una decisione in una delle prossime registrazioni.

e quello di Lavinia Mauro

Altrettanto ingarbugliato anche il trono di Lavinia Mauro, per la quale ci sono i corteggiatori Alessio Corvino ed Alessio Campoli. Quest’ultimo a seguito di un bacio tra la marchesa e Alessio Corvino si è indispettito non poco decidendo di abbandonare lo studio. Lavinia lo ha seguito fino in camerino per provare a parlare ma i due non hanno più fatto ritorno in studio. Cosa sarà successo? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 e scoprirlo!