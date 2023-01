Uomini e Donne, anticipazioni 20 gennaio 2023: Armando e Maria, Alessandro chiude con Gemma, cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Armando, discutere animatamente con la sua corteggiatrice Andree, oggi si partirà proprio da lì. Sì perché è venerdì, ma nulla cambia per i telespettatori, per i fan curiosi: oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, andrà in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. La padrona di casa, Maria De Filippi, tornerà a parlare del cavaliere napoletano, mettendo fine a quel ‘siparietto’, o cambierà argomento? Tutti, giovani e protagonisti del trono over, sono lì in cerca dell’amore. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi.

Il ritocchino di Armando oggi a Uomini e Donne?

Stando alle anticipazioni riportate dal sito Isa e Chia, che riprende quelle della pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni (UominieDonneclassicoeover), oggi si ritornerà a parlare di Armando Incarnato. E Maria andrà su tutte le furie. A quanto pare, infatti, il cavaliere non ha voluto sentire Andree e videochiamarla per un ritocchino. Aveva paura di qualche foto? Cosa succederà in studio?

Alessandro tra Gemma, Cristina, Pamela e Desdemona

Ma non finisce qui. Oggi, poi, si tornerà a parlare del cavaliere napoletano Alessandro, il 53enne di San Giorgio a Cremano che sta conoscendo diverse donne, tutte più giovani di lui. Tranne una: Gemma Galgani, la dama torinese che si mette in gioco. Oggi pomeriggio, però, Alessandro chiuderà il rapporto con la Galgani, con la quale vede solo un’amicizia. E niente di più. Continuerà a frequentare Cristina, nonostante i dubbi di Armando, Pamela e Desdemona. Quest’ultima ha dovuto fare i conti con l’altro Alessandro, il cavaliere pugliese che non ha visto di buon occhio la cosa. Cosa succederà?

La scelta di Federico

Tra oggi e domani, invece, verrà registrata, molto probabilmente, la scelta del tronista Federico Nicotera, che dovrà decidere tra Carola e Alice. Chi sarà la fortunata? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo. L’appuntamento, come sempre, è per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale 5!