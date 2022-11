Alessandro di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro, Paola, Eleonora e Desdemona

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio, sotto i riflettori, Alessandro, un volto nuovo della trasmissione che sta conoscendo meglio tre donne del parterre. E cioè Paola, ex fiamma di Roberto, Eleonora e Desdemona.

Cosa sappiamo su Alessandro

Alessandro è un bell’uomo, dall’accento sembra essere del sud Italia. Lui è sicuramente un volto nuovo di Uomini e Donne e ha deciso di mettersi in gioco, come tutti quelli che partecipano, per trovare l’amore. E ora sta conoscendo meglio tre donne, Eleonora, Paola e Desdemona. Al momento non abbiamo molte informazioni su di lui: non sappiamo nulla sull’età e sul lavoro, ma impareremo a conoscerlo meglio durante le prossime puntate. Sappiamo, però, che ha un matrimonio, a quanto pare un po’ turbolento, alle spalle.

La conoscenza con Eleonora

Alessandro S. sta conoscendo meglio Eleonora, una dama del parterre femminile che tanto aveva fatto parlare per la sua frequentazione con Giuseppe, l’uomo napoletano che si è poi dichiarato alla tronista Federica. Tra Alessandro ed Eleonora la complicità c’è: i due si sono visti più volte, si sono sentiti spesso al telefono. E pare ci sia stato pure un bacio. Questo, però, non preclude la conoscenza con Paola e Desdemona: la fortunata chi sarà?